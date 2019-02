Matkat

Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät hätkähdyttävät 42,8 prosenttia – 6 syytä matkustaa Sallaan

Näitä helmiä Salla tarjoaa

1. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo





2. Sallan hiihtokeskus





3. Sallan Poropuisto





4. Oulangan kansallispuisto ja Oulangan kanjoni





5. Kullaojan vesiputous





6. Matkailukeskuksen lähellä olevat tunturit: Isompi Sallatunturi ja Ruuhitunturi