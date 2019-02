Matkat

5 ihanaa kotimaista kylpylää, joista et välttämättä ole edes kuullut

Etelän hiihtolomat lähestyvät ja moni perhe pohtii koko perheelle yhteistä tekemistä.Lähtisikö romanttiseen Haikon kylpylään, perinteiseen Naantalin kylpylään tai vaikkapa Vantaan kookkaaseen Flamingoon?Vai ottaisiko suunnan kohti kylpylöitä, jotka ovat suurelle yleisölle tuntemattomia? Ilta-Sanomat kokosi yhteen Suomen kylpylöiden salaiset helmet.Näistä kylpylöistä kaikki eivät ole vielä kuulleet.Lähellä Nurmeksen keskustaa sijaitseva Spa Bomba tarjoaa kauniita järvimaisemia suoraan Pieliselle sekä vuonna 2017 remontoidun kylpylän.Break Sokos Hotel Bomban yhteydessä sijaitsevan kylpylän vetonauloja ovat erilaiset saunat, kuten karjalaiseen mielenmaisemaan johdattava Kyly tai kauniita yksityiskohtia sisältävä Sampo. Kylpylässä on myös tunnelmallinen allasosasto ja elämyssuihkuja, jotka johdattavat kävijän keskelle villin luonnon ääniä.Kylpylän yhteydessä on kaksi ravintolaa: karjalaistalossa toimiva Ravintola Bomba, joka tarjoaa karjalaisia herkkuja sekä kylpylärakennuksessa toimiva Trattoria Pielinen. Ravintolassa tarjotaan italialaisia makuja.Järvisydämestä on kohkattu jo jonkin aikaa, mutta kaikille tämä kylpylä ei ole vielä tuttu.Rantasalmen Porosalmella sijaitsevan kylpylän erikoisuus on sen ulkonäkö: kylpylä on louhittu rantakallioiden sisälle. Seinät ovat luonnon muotoilemia kallioita, lattiat ja altaat luonnonkiveä.Kattoa peittävät yli 500 vuotta vanhat, veden uurtamat uppotukit, ja äänimaisemakin tuo mieleen järviluonnon.Järvisydämessä allastilaa on 300 neliötä ja saunoja kahdeksan. Myös kylpylän hoitohuoneet sijaitsevat kallion syvyyksissä louhituissa huoneissa.Lähde lomalle saaristoon. Saaristokylpylä Kasnäs sijaitsee Kasnäsin samannimisessä kylässä, Kemiönsaaren kunnassa.Kyseessä on perinteinen virkistyskylpylä, joka tarjoaa kylpyläpalveluita vauvasta vaariin. Kylpylässä on lasten allas, harjoitteluallas, poreallas, kylmäallas ja kaksi 25 metrin rataa kuntouimareille. Kylpylässä on tavallisten naisten ja miesten saunojen lisäksi höyrysauna, tilaussauna ja infrapunasauna.Hiihtolomaviikolla 8 kylpylä on auki tavallista pidempään, kello yhdeksään illalla.Vanha kylpyläkaupunki Hanko vietti vuosia hiljaiseloa.Sitten alkoi tapahtua. Kylpylä Regatta SPA Hanko avasi ovensa keväällä 2017.Tarjolla on luksusta, johon kaikilla on mahdollista tutustua talviaikaan. Vilkkaimman kesäkauden ajaksi kylpylän allasalue ja terassi ovat varattuna kylpylän osakkuuden lunastaneille ja hotelli Regatan asiakkaille.Näkymä altaasta luontoon on kuin äärettömällä infinity poolilla. Altaan vesi tuntuu jatkuvan merelle saakka.Hangon Tehtaanniemessä sijaitsevassa kylpylässä on 2000 neliötä kauneus- ja hyvinvointipalveluita, kuntoutus-, liikunta- ja urheiluvalmennusta sekä kahvila-ravintola. Span uima-allas on 25 metriä pitkä. Lisäksi kylpylässä on 32-asteinen terapia-allas sekä saunaosasto.Tiedätkö, missä sijaitsee Suomen vanhin kylpylä?Se sijaitsee Iisalmessa, Pohjois-Savossa. Runnin kylpylä kuuluu ympäristöineen merkittävien kulttuuriympäristöjen joukkoon.Jotakin taianomaista paikassa on muutenkin. Kylpylän nimi viittaa nimittäin Runnin ihmelähteeseen, joka löydettiin 1750-luvulla. Rautapitoisen veden kerrottiin edistävän terveyttä.Kylpylästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että Runnin vettä on tutkittu. Se sisältää runsaasti muun muassa rautaa ja piihappoa.Runnissa perinteinen yhdistyy nykyajan mukavuuksiin.Kylpylähotellissa saunatalon vieressä on spa-osasto, jossa sijaitsevat saunat, uima-allas, lämminvesiallas, kylmävesiallas, porealtaat ja lastenallas.Kävijät voivat tutustua kylpylässä myös perinteisiin kansanparannuksen tapoihin, kuten kuppaukseen. Tarjolla on lukuisia muitakin jännittävän kuuloisia hoitoja, kuten turvehoitoja, korvakynttilähoitoa, turvehoitoa ja luonnonyrttikylpy. Kylpylässä on myös suolahuone.Runnin pihalle on valmistunut vuonna 2018 uusi savusauna. Majoittua voi vuonna 1904 rakennetussa Spa Hotel Runnissa. Siellä sijaitsee paikan yksi erikoisuuksista, Mannerheimin mukaan nimetty Carl Gustaf -huone.