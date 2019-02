Matkat

Silja Linen Galaxy palasi telakalta – tältä uudistuneella ruotsinlaivalla näyttää

Silja Linen Galaxy on palannut takaisin liikenteeseen tammikuisen telakoinnin jälkeen. IS esittelee uudistuneen ruotsinlaivan.













Alkuvuosi on risteilyvarustamoissa tyypillisesti uudistusten aikaa.Ilta-Sanomat on kertonut muun muassa Eckerö Linen M/S Finlandiasta, joka kävi telakalla tammikuussa. Telakalla laivaan rakennettiin muun muassa toinen sisäänkäynti, jonka tarkoitus oli lisätä asiakasvirtojen liikkuvuutta.Tammikuussa telakalla kävi myös Silja Linen Galaxy. Telakointi tapahtui Puolan Gdanskissa ja laiva palasi Turku-Tukholma-reitille viime viikolla.Laivalle tehtiin telakalla teknisiä huoltotöitä ja mittavia uudistuksia, jotka näkyvät myös matkustajille. Uudistukset ovat pitkälti samoja, joita samalla reitillä liikennöivälle Baltic Princessille tehtiin vuotta aiemmin, Tallink Silja kertoo tiedotteessa.Uudistukset yhtenäistävät Tallink-konsernin laivoja. Galaxyn buffet-ravintola uudistettiin, ja laivalle tuli Grande Buffét -ravintola. Kahvilan tilalle rakennettiin Fastlane-ravintola.Myös lastenmaailma uudistui. Lastenmaailma Silja Land on edeltäjäänsä tilavampi.Lisäksi laivalle avattiin uusi 70 neliön vaatemyymälä.Telakoinnin aikana Galaxylla uusittiin myös muun muassa mattoja hyteissä ja yleisissä tiloissa sekä kunnostettiin yleisiä wc-tiloja. Samalla laivalla tehtiin paljon erilaisia kunnossapitotöitä, kuten peräsimien ja potkureiden huoltoa, ilmastointi- ja vesijärjestelmien huoltoa sekä paljon maalaustöitä.Uudistustyöt ovat osa Tallink-konsernin vuonna 2014 aloittamaa laivojen uudistusohjelmaa, jonka aikana laivoja on uudistettu jo yli 80 miljoonalla eurolla.