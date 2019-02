Matkat

Luksusristeilijässä on 42 purjetta – Marjorie, 84, kiipesi Royal Clipperin mastoon

Veneily





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Varustamon





Ilmapiiri





Henkilökuntaa





Kasinoa









Yhdeksän sataman reissu

Cannesista





Baleaarien