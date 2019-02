Matkat

Jääkarhu Sisun ja emon hellä hetki tallentui videolle: Pian koittaa aika, kun iso rötkö muuttaa omilleen

Ranua Zoon suloinen vetonaula on jo 2 vuoden ja 2 kuukauden ikäinen. Vaikka se on potra poika, jääkarhu viihtyy vielä silloin tällöin emon syleilyssä.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy