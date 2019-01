Saako lentokoneessa vaihtaa istuinpaikkaa toisen matkustajan kanssa? ”Minuutti sen jälkeen, kun istuin uudelle paikalleni...”

Matkat

Saako lentokoneessa vaihtaa istuinpaikkaa toisen matkustajan kanssa? ”Minuutti sen jälkeen, kun istuin uudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En suostuisi”





”En tunne sääliä”

”Tuntui nololta kieltäytyä”

Suoraan ykkösluokkaan





Kuvittele itsesi toisen tilanteeseen

Pyydä ihmeessä

Jätä matkatavarat niille sijoilleen