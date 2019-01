Matkat

Nämä olivat Suomen suosituimmat kansallispuistot vuonna 2018

31.1. 11:56

Luonto Suomen kansallispuistoihin tehtiin viime vuonna noin 3,2 miljoonaa vierailua, kertoo Metsähallitus. Kaiken kaikkiaan 8 kansallispuistoa ylsi yli 100 000 käyntimäärään.

Kasvua edellisvuoteen on kaksi prosenttia, ja samaan tahtiin kasvoi myös kansallispuistokävijöiden rahankäytön merkitys lähiseuduilla.



Suurin absoluuttinen kasvu käynneissä kirjattiin Lapissa Pyhä-Luoston kansallispuistossa. Siellä käyntejä oli yli 174 000, mikä on yli 25 000 käyntiä edellisvuotta enemmän. Ykkössija suosiossa on tosin edelleen Pallas-Yllästunturilla, jossa käyntejä oli lähes 550 000.



Kaikilla Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa olevilla kohteilla käyntejä oli melkein 7 miljoonaa. Valtion retkeilyalueilla kasvua edellisvuodesta oli yli 10 prosenttia.



Metsähallituksen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä kävijästä kokee luontoretkellä olleen melko tai erittäin paljon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Keskimäärin terveyshyöty arvioidaan 110 euron arvoiseksi.