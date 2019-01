11 Viron kohdetta, joita asiantuntija suosittelee, eikä yksikään ole Tallinnassa – joukossa ”virolainen viidakko”

Matkat

11 Viron kohdetta, joita asiantuntija suosittelee, eikä yksikään ole Tallinnassa – joukossa ”virolainen viidak

Lähimatkailu on trendikkäämpää kuin koskaan. Lähde siis Viroon, josta löytyy paljon muutakin tekemistä kuin tuttu Tallinna.

Pohjois-Viro: musiikkia ja teemapuistoja

Autoteemapuisto LaitseRallyPark sijaitsee vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tallinnan keskustasta ja se tarjoaa tekemistä koko perheelle. Suosikkikohteisiin kuuluvat liikennepuisto, leikkitalo, rallisimulaattori, vanhojen autojen näyttely, karting-rat, UAZ off road- ja ralliautokoeajot sekä rentoutuminen saunamökeissä.

Viron poliisimuseo on koko perheen teemapuisto, jossa pääsee toiminnan ja leikin kautta kokeilemaan poliisin työtä. Voit muun muassa testata reaktionopeutesi auton ratissa, kokeilla poliisin ja sen erikoisryhmien varusteita, ottaa sormenjälkiä, mitata ajoneuvojen nopeuksia ja paljon muuta. Lähellä sijaitsee toinen kiinnostava kohde, Rakveren linnoitus.





Arvo Pärtin keskus keskittyy nykysäveltäjä Arvo Pärtin https://www.is.fi/haku/?query=arvo+partin tuotantoon, joka on muuttanut käsitystämme 1900-luvun loppupuolen musiikista ja vaikuttanut suurimpaan osaan siitä. Arvo Pärt -keskus on arkkitehtonisesti ainutlaatuinen ja upeasti harmoniassa Pärtin luovan maailmankatsomuksen kanssa. Keskus on yleisölle avoin. Siellä järjestetään mestarikursseja ja tasokkaita konsertteja. Opastetut kierrokset ovat erinomainen tapa tutustua Arvo Pärtiin ja hänen musiikkiinsa.

Itä-Virumaa: luontonähtävyyksiä ja historiaa

Valasten putoukset sijaitsevat Ontikan rantatörmällä, joka on Viron rannikon korkein jyrkänneosuus ja suomalaisille varsin eksoottinen luonnonnähtävyys, sillä Suomessa tällaisia korkeita merenrantatörmiä ei ole lainkaan. Putouksen vieressä kulkee EU-tuella kunnostettu retkeilyreitti, jota pitkin pääsee alas merenrantaan ja takaisin ylös törmälle. Reitti valmistuu maaliskuussa 2019 ja siihen kuuluu myös kahdeksan infotaulua, jotka kertovat ”virolaisesta viidakosta” eli suojellusta törmämetsästä.





Kiviõlin elämyspuisto on 15 kohteen puisto, joka on täynnä omaleimaisia seikkailuja koko perheelle. Kiviõlin kivikaivoksessa voi kaivaa kaivurilla, kokeilla Viron pisintä vaijerilaskua ja tai veneretkeä sulamisvesijärvellä. Teollisuusmaisema on herätetty uuteen eloon kesäkuussa 2018 ja se on nyt arvokkaassa käytössä.

Narvan museo avaa heinäkuussa 2019 täysin uudistuneen interaktiivisen perusnäyttelyn. Linnoituksen tähän saakka suljettuna ollut itäsiipi ja sisäpiha avataan yleisölle. Teemana on Narvan linna puolustuslinnoituksena.





Etelä-Viro: linnatunnelmaa ja museoita

Linnahotelli Wagenküll on ainutlaatuinen arvomiljöö, johon kuuluu jugendlinna, à la carte -ravintola, ylellinen linnan spa, 1930-luvun tyylinen hotelli sekä urheilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Viron tietomuseossa kävijä saa hyvin käsityksen autojen aikakauden vaikutuksesta Viron teiden ja liikenteen historiaan. Keskuksessa on kolme osaa: autojen aikakauden näyttely, liikennekasvatuskeskus sekä tienrakennuskoneiden näyttely. Uuden hallin näyttelyitä yhdistävä tematiikka on ”koneet ja valta” – kuka koneita hallitsee ja miten koneet hallitsevat meitä. Liikennekasvatuskeskus ja autojen aikakauden näyttely Tiemuseon remontoidussa konehallissa avataan heinäkuussa 2019.

Palamusen museo kertoo autenttisessa aikakauden miljöössä virolaisen pitäjänkoulun oloista vuonna 1895. Museo on rakennettu kirjailija Oskar Lutsin https://www.is.fi/haku/?query=oskar+lutsin huippusuositun koululaisromaanin Arno ja kumppanit pohjalle. Se on jo pitkään ollut virolaisten suursuosikki sekä kirjana että elokuvana, ja legendaarisilta henkilöhahmoiltaan vertautuu hyvin Seitsemään veljekseen.

Länsi-Viro ja saaret: majakka ja Haapsalun linna





Sõrven majakka eli Kõpun majakka Hiidenmaalla on näyttänyt tietä merimiehille jo vuodesta 1531 lähtien, joten se on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut majakka. Ristnan, Tahkunan ja Ruhnun majakoiden metallirakenteet on suunniteltu ja valmistettu Gustave Eiffelin tehtaalla ja tuotu Ranskasta vain pari vuotta ennen Eiffel-tornin suunnittelutöiden aloittamista. Saarenmaan suurin majakka sijaitsee Sõrven säären päässä, ja kesästä 2018 alkaen sen huipulle on myös voinut nousta. 52-metrisen majakan näköalatasanteelta avautuvat loputtomat meren aavat.

Haapsalun linna on ajankohtainen käyntikohde, sillä heinäkuussa 2019 Haapsalun linnoituksessa avataan uusi näyttely, jonka aiheena on keskiajan ihminen, hänen maailmansa ja maailmankuvansa kerrottuna Haapsalun piispanlinnan ja sen rakennuttaneen Saarenmaan-Läänemaan hiippakunnan näkökulmasta. Uutuusnäyttely perustuu kokonaan alkuperäisiin esineisiin tai niiden rekonstruktioihin sekä kolmiulotteisiin mallinnuksiin.

Lähimatkailun ykköskohde Viro tarjoaa tekemistä myös pääkaupunkinsa ulkopuolella.Tallinna toki uudistuu jatkuvasti, mikä tekee siitä aina kiehtovan matkakohteen.Kerroimme viime viikolla, että Tallinnaan on rakentumassa uusi, nouseva alue, joka tarjoaa tekemistä myös turisteille.Noblessnerin alue Kalasataman kupeessa tarjoaa matkailijoille kaikki houkutukset, jotka tyypillisesti kiehtovat reissaajia: on muun muassa sisustuskauppaa, olutravintolaa, panimoa, ravintolaa ja matkamuistomyymälää.Auto kannattaa kaartaa myös Tallinnaa kauemmas, ainakin jos reissuun on päiväretkeä enemmän aikaa.Vinkit maan kiehtoviin matkakohteisiin antaa tiedotteessa Viron matkailunedistämiskeskus sekä itsekin Virossa syntynyt espoolainen kirjailija ja koomikko