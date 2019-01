Matkat

Vuoden edullisimmat matkakohteet – kustannukset laskivat reippaasti suomalaisten suosikissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edullisimpien kohteiden päiväbudjetti vuonna 2019

Sunny Beach – 40,71 euroa Marmaris – 51,13 euroa Algarve – 56,65 euroa Kapkaupunki – 56,78 Costa del Sol – 61,18 euroa Tokio – 62,80 euroa Mombasa – 63,16 euroa Praha – 64,27 euroa Pafos – 73,67 euroa Bali – 78,55 euroa





Kalleimpien kohteiden päiväbudjetti vuonna 2019

Seychellit – 206,75 euroa Abu Dhabi – 190,66 euroa Dubai – 170,15 euroa Darwin – 166,60 euroa Barbados – 155,05 euroa Antigua – 143,17 euroa Tamarindo – 142,90 euroa Santiago – 142,48 euroa Singapore – 136,40 euroa Sorrento – 134,56 euroa





Näissä lomakohteissa kustannukset ovat laskeneet eniten

Chinatown, Singapore: -21,5 prosenttia Rodney Bay, Saint Lucia: -19,6 prosenttia Rio de Janeiro, Brasilia: -19,5 prosenttia Marmaris, Turkki: -18,7 prosenttia Peking, Kiina: -17,8 prosenttia Mombasa, Kenia: -16,3 prosenttia Nizza, Ranska: -13,7 prosenttia Sliema, Malta: -9 prosenttia Kapkaupunki, Etelä-Afrikka: -8,6 prosenttia Cancun, Meksiko: -8,3 prosenttia





Tee luettelo hinnoista ennen matkan varaamista