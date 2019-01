Matkat

Tältä näyttävät tämän vuoden uutuuskohteet – tunnetko jo Kaunasin tai Baška Vodan?

Turusta Skopjeen









Helsingistä Kiinan Jinaan

Lappeenrannasta Thessalonkiin

Loppuvuonna Istanbuliin





Kesällä Portoon, talvella Sapporoon





Baška Vodaan tai Sirmioneen





Uusi vuosi tarjoaa useita kiehtovia uutuuskohteita matkailijoille. Kokosimme yhteen reitit maakunnista ja Helsingistä maailmalle.Turun lentoaseman reittitarjonta jatkaa kasvuaan, sillä Wizz Air ilmoitti tällä viikolla avaavansa suoran reitin Turusta Makedonian Skopjeen. Reitti avataan 3. heinäkuuta 2019 ja sitä operoidaan keskiviikkoisin ja sunnuntaisin Airbusin 320-200 -kalustolla, Turun kaupunki kertoo tiedotteessa.Wizz Air on kasvattanut tuntuvasti reittiverkostoaan Turusta. Joulukuussa yhtiö ilmoitti avaavansa suoran reitin Turusta Lontoon Lutonin lentoasemalle. Marraskuussa Wizz Air avasi reitin Liettuan Kaunasiin. Yhtiö on ilmoittanut aloittavansa lennot myös Puolan Krakovaan toukokuussa 2019.Suomen ja Kiinan väliset suorat lentoyhteydet lisääntyvät entisestään, kun ensimmäinen kiinalainen lentoyhtiö Tibet Airlines aloittaa lennot Kiinan Jinanista Suomeen, Helsinki-Vantaalle huhtikuussa. Lentoreitti lennetään Airbusin A330-laajarunkokoneilla kahdesti viikossa, Finavia kertoo tiedotteessa.Jinan on noin seitsemän miljoonan asukkaan ja Shandongin maakunnan pääkaupunki Keltaisenjoen varrella Kiinassa.Ryanair aloittaa lennot Lappeenrannasta Pohjois-Kreikassa sijaitsevaan Thessalonikiin huhtikuussa 2019.Thessaloniki on Kreikan toiseksi suurin kaupunki ja myös yksi Euroopan vanhimmista kaupungeista. Alueella asuu noin miljoona asukasta. Tästä merenrantakaupungista on hyvät yhteydet edelleen Kreikan saarille sekä Ateenaan. Myös suositut lomakohteet Halkidiki ja Kavala ovat helposti saavutettavissa Thessalonikin kautta.Turkish Airlines aloittaa lennot Istanbulin ja Rovaniemen välillä.Ensimmäinen suora lento Istanbulista Rovaniemelle lennetään joulukuussa 2019. Reitti lennetään kolme kertaa viikossa.Finnair vahvistaa kesän 2019 reittitarjontaansa ja avaa kolme uutta reittiä, Bolognaa, Bordeauxiin ja Portoon kesäkaudelle 2019.Talvikaudelle 2019-2020 Finnair avaa kaksi uutta kaukokohdetta, yritys kertoo tiedotteessa. Japanin Sapporoon, joka tunnetaan erityisesti hiihtokohteena, lennetään kahdesti viikossa joulu-maaliskuussa.Toisena uutena kohteena Finnairin reittivalikoimaan lisätään Punta Cana Dominikaanisessa Tasavallassa. Finnair lentää Punta Canaan Airbus A350-koneella kerran viikossa joulu-maaliskuussa.Dominikaaninen Tasavalta on talvilomien suosikkikohde , jonka kerrotaan soveltuvan erinomaisesti perheille. Se tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia ja on tunnettu esimerkiksi erinomaisista golfkentistä. Finnair lentää viikoittain talvikaudella myös Puerto Plataan Dominikaanisessa Tasavallassa.Matkatoimistojen uutuuksiin kuuluu kiehtovia uutuuksia muun muassa Euroopasta.Tunnetko vaikkapa Baška Vodan, Apollomatkojen uutuuskohteen Kroatiasta? Biokovon vuoriryhmän edustalla sijaitseva lomakohde sopii rauhallisen elämänmenon ystäville.Aurinkomatkoilla on sen sijaan paljon uutuuksia esimerkiksi Italiassa. Uutuuskohteita saapasmaassa ovat Peschiera del Garda, Sirmione ja Milano Marittima.Tjäreborgin uutuuksiin kuuluu muun muassa Saransa, joka sijaitsee Albaniassa.TUIn talven uutuuskohteena on Egypti, joka tekee paluun TUIn lomavalikoimaan.