Matkalla Clevelandissa – kuvat: Rock and Roll Hall of Fame on todellinen rokkihistorian elämyskeskus

Rock and Roll Hall of Fame sijaitsee Erie-järven rannalla – vastarantaa ei Suurten järvien alueella sitten näykään: vesialue on valtava. Juuri siksi yhdysvaltalainen teollisuus keskittyi tänne 1800-luvulla. ”Ruostevyöhykkeellä” Clevelandista tuli Yhdysvaltojen terästeollisuuden keskus, jonne uitettiin Minnesotasta raakamalmia raaka-aineeksi.Noiden aikojen perintönä Clevelandin keskustassa on paljon jyhkeitä ja vanhoja taloja. Kaupunki oli vauras jo varhain, ja muun muassa aikansa maailman rikkain mies, Standard Oilin perustaja John D. Rockefeller https://www.is.fi/haku/?query=john+d.+rockefeller (1939–1937) loi omaisuutensa pohjan juuri ClevelandissaTeollisuuden ja maailman muuttuminen ajoi Clevelandin kuitenkin ahtaalle. Kaupunki joutui harvinaiseen velkajärjestelyyn 1970-luvun lopulla.Kaupunkia voikin pitää esimerkkinä siitä, miten se keksii itsensä uudelleen perinteisen tehdastyön karattua maan rajojen ulkopuolelle. Clevelandissa on panostettu voimakkaasti kaupunkialueen infrastruktuurin kehittämiseen – myös turismia tukien. Uusin rakennushankkeisiin ja kunnostustöihin on Clevelandissa sijoitettu viime vuosina yhteensä seitsemän miljardia dollaria.