Finnair poisti ilmaisen viinan useilta kaukolennoilta – MTV: osa matkustajista raivostui: ”Mitä tässä kokeillaan? Asiakkaitten sietokykyä?”

Matkat

Finnair poisti ilmaisen viinan useilta kaukolennoilta – MTV: osa matkustajista raivostui: ”Mitä tässä kokeilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asiakkailta kiitosta ja kritiikkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy