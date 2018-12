Matkat

Lähdetkö lomalle Thaimaahan? Passiisi kätkeytyy nyt etu, joka voi tuoda sinulle selvää säästöä





Näin saat alennuksen passia vilauttamalla

Näytä passisi, kun teet ostoksia tai käytät kampanjaan osallistuvien palveluntarjoajien palveluita, ja saat edun välittömästi.

Matkailijoille annetaan lisätietoja Passiedut-kampanjasta lentokentillä. Tilapäisiä ALV-hyvitystiskejä avataan kaupungille vilkkaimman matkailusesongin ostoskampanjan ajaksi.

Lisätietoja kampanjasta ja myyntikumppaneista saat täältä! https://passportprivileges.tourismthailand.org/