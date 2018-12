Matkat

Älä tee näitä virheitä Espanjassa – etenkin yksi voi olla suomalaiselle vaikea pala

1. Älä nyrpistä nokkaasi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Älä kysy voita

3. Älä ole liian ajoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Älä syö kadulla

5. Älä vertaile





https://www.is.fi/asuminen/art-2000005834907.html

6. Älä kysy doggie bagia

7. Älä muuntele ruokaa

8. Älä istu alas tapaksia syödessäsi

https://www.is.fi/asuminen/art-2000005915467.html





9. Älä ihmettele roskaamista

https://www.is.fi/matkat/art-2000005438710.html