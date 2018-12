Matkat

Maailman kaunein ranta on valittu – sijaitsee suomalaisten kaikkien aikojen suosikkikohteessa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kauneimmat rannat

Shipwreck Beach, Kreikka Whitehaven Beach, Queensland, Australia Hidden Beach, Filippiinit Praia Do Sancho, Brasilia Tulum Beach, Meksiko Grace Bay, Turks- ja Caicossaaret Seven Mile Beach, Jamaika Anse Source D’Argent, Seychellit Maya Bay, Thaimaa Varadero Beach, Kuuba