Matkat

100, 300 tai 600 euroa – näihin ulkomaan kohteisiin pääset veronpalautuksillasi





Satasella Kööpenhaminaan

Meno-paluulennot Kööpenhaminaan maksavat keskimäärin 96 euroa.

200 eurolla Krakovaan

Meno-paluulennot Krakovaan maksavat keskimäärin 174 euroa.

300 eurolla Lissaboniin





Meno-paluulennot Lissaboniin maksavat keskimäärin 279 euroa.

400 eurolla Kanarialle tai Turkkiin





500 eurolla New Yorkiin

Meno-paluulennot New Yorkiin maksavat keskimäärin 490 euroa.

600 eurolla Singporeen

Meno-paluulennot Singaporeen maksavat keskimäärin 578 euroa.

7 00 eurolla Arabiemiraatteihin





800 eurolla Tokioon

Meno-paluulennot Singaporeen maksavat keskimäärin 746 euroa.