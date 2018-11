Suomalaismatkailijat löysivät taas Turkin – Alanyassa asuva Sanna kertoo, miten turismin romahdus näkyi katukuvassa: ”Se oli ihan hirveän surkeata”

Matkat

Suomalaismatkailijat löysivät taas Turkin – Alanyassa asuva Sanna kertoo, miten turismin romahdus näkyi katuku

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rantalomailua ja laskettelua





Näin turismin romahdus vaikutti paikallisiin





Suomalaisten suosikkikohteet Turkissa*