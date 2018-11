Veera ja Anna-Katri tekevät 15 matkaa vuodessa – täräyttävät nyt suorat sanat suomalaisista: ”Maataan vain sohvalla ja valitetaan”

Matkat

Veera ja Anna-Katri tekevät 15 matkaa vuodessa – täräyttävät nyt suorat sanat suomalaisista: ”Maataan vain soh





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerrytti liki 50 000 euron matkakassan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matkailu on mahdollista