Matkat

Tuoppi pari euroa, illallinen vitosen – laskimme: Näin halvalla Varsovassa pääsee





Majoittuminen 60 euroa yö

Museo ei maksa juuri mitään

Illallisen syö 5 eurolla





Tuliaisiin kuluu alle 10 euroa