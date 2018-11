Nämä ovat maailman turvallisimmat matkailumaat – Pohjois-Afrikassa turvallisempaa kuin perinteisissä turistikohteissa

Matkat

Nämä ovat maailman turvallisimmat matkailumaat – Pohjois-Afrikassa turvallisempaa kuin perinteisissä turistiko





Väkivaltarikokset





Luonnonkatastrofit





Terveysuhat

Terrorismi

Turvallisimmat maat (uhka joutua väkivaltarikoksen uhriksi, turvallisimmista maasta turvattomimpaan)

Islanti Yhdistyneet arabiemiirikunnat Singapore Espanja Australia Kanada Japani Marokko Jordania Barbados Kreikka Vietnam Ranska Italia Yhdysvallat

Turvallisimmat maat (luonnonkatastrofit, turvallisimmista maasta turvattomimpaan)

Barbados Islanti Yhdistyneet arabiemiirikunnat Singapore Ranska Kanada Espanja Yhdysvallat Australia Italia Jordania Turkki Etelä-Afrikka Meksiko Thaimaa