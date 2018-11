Vuoristolomalle Thaimaahan – edullinen Pai sopii uutta nähtävää etsiville

Matkat

Thaimaan viileä kausi marraskuusta helmikuuhun on hyvää matkailuaikaa.

Skootterimatkan eli 30 kilometrin säteeltä löytyy paljon nähtävää.





Bangkokista moni jatkaa matkaansa Thaimaan rantakohteisiin. Pohjoinen on myös hyvä vaihtoehto, varsinkin talviaikaan. Eräs mielenkiintoisimmista kohteista on pieni Pain kaupunki ympäristöineen.Pohjois-Thaimaa on vuoristoista, metsien ja peltojen peittämää aluetta. Pohjoinen muodosti lähes 800 vuoden ajan Lannan kuningaskunnan, joka liitettiin Thaimaahan 1920. Paikalliset asukkaat ovat ylpeitä kulttuuriperinnöstään ja mielellään korostavat lannalaisuuttaan. Hallintoalueen pääkaupunki on Chian Mai. 135 kilometriä tästä luoteeseen sijaitsee pieni vuoristokaupunki Pai.Thaimaan viileä kausi marraskuusta helmikuuhun on hyvää matkailuaikaa. Vaikka päivät ovatkin Paissa tuohonkin aikaan helteisiä, 28–32 astetta, niin illat ovat miellyttävän viileitä eli noin 16–20 astetta. Yöllä lämpötila voi pudota kymmeneen asteeseen. Lisäkerrasto on syytä ottaa mukaan, sillä edullisista hotelleista puuttuu usein lämmitys, ilmastointi sen sijaan löytyy. Maalis–toukokuussa peltoja kulotetaan ja siitä syntyvän savun lisäksi kiusana on jopa 40 asteeseen nouseva lämpötila.Maan luoteiskolkan vuoristossa, Myanmarin rajan tuntumassa oleva Pai on 20–40-vuotiaitten reppureissaajien suosiossa, mutta viime vuosina myös tätä vanhemmat turistit ovat kiinnostuneet paikasta. Yhteistä matkailijoille on, etteivät he hae rantaelämää vaan aktiviteetteja sekä uutta nähtävää. Vaikka Paissa on temppeleitä, kuten kaikkialla Thaimaassa, on paikan juju muussa.500 metrin korkeudella vuoristossa oleva Pain kaupunki on jo itsessään nähtävyys. Rakennukset ovat kaksikerroksisia, enimmäkseen puisia. Yleiskuva on paljon siistimpi kuin muualla Thaimaassa. Vaikka ihmisiä on koko ajan liikkeellä, puuttuu Bangkokin kaoottisuus tai rantakohteiden tyrkyttävä palvelujen tarjonta.Kaupungin kokoon nähden Paissa on uskomattoman paljon elävää musiikkia tarjoavia baareja ja klubeja. Keskustan tärkeimmät liikenneväylät suljetaan joka ilta ja ne muuttuvat markkinakaduiksi.on tarjolla runsaasti erittäin edulliseen hintaan. Keskusta on täynnä pieniä hotelleja. Viime tammikuussa maksoin keskustan hotellihuoneesta 400 bahtia eli noin 10 euroa yöltä. Tämä ei ole mikään erikoistarjous, vaan vallitseva hintataso vaatimattomasta, mutta siististä huoneesta. Varustukseen kuului ilmastointi (jota en tarvinnut), oma wc lämpimällä suihkulla, tv, wifi sekä jääkaappi. Lämmityslaitetta ei ollut, mutta hyvä sänky ja paksu peitto takasivat sen, ettei yöllä tullut kylmä. Aamiaisen sai ostettua saman omistajan ravintolasta.Vaikka kyseessä onkin pieni kaupunki rajan tuntumassa, on se täysin sivistyksessä mukana. Tiet ovat asfalttipäällysteisiä ja liikennevaloja on kolmessa risteyksessä. Kävelylenkillä tulee helposti nähneeksi sairaalan, poliisiaseman, maahanmuuttoviraston, koulun, thainyrkkeilysalin ja bussiaseman.Mutta eikö näin pieneen paikkaan kyllästy muutamassa päivässä? Vastaus on ei.Pain ympäristö on täynnä mielenkiintoista nähtävää, ja paikalliset matkatoimistot järjestävät nähtävyyksille retkiä. Toinen vaihtoehto on vuokrata kulkupeli. Kuumassa pyöräily on hikistä, sen sijaan skootterilla liikkuminen tuntuu mukavalta lämpimän ilman hivellessä kehoa.Noin viisi kilometriä Chiang Main suuntaan ajettaessa löytyy laaja-alainen kanjonimuodostelma Pai Canyon. Paikka on turistien suosiossa varsinkin auringonlaskun aikaan. Saman tien varrelta löytyy toisen maailmansodan aikainen japanilaisten Chiang Maista siirtämä silta, Memorial bridge. Tämä helpotti sotajoukkojen matkaa silloiseen Burmaan ja edelleen Kiinaan.Skootterimatkan eli 30 kilometrin säteeltä löytyy paljon nähtävää. Lähistöltä löytyy useita vesiputouksia sekä muutama kuuma lähde.Liki sata-asteisena maasta pulppuava vesi viilennetään kylpylämpöiseksi. Vaihtoehtoinen tapa hyödyntää maan lämpöenergiaa on keittää kananmunia kuumassa vedessä. Välineet saa vuokrattua infopisteestä. Koskenlasku, norsuratsastus ja luonnossa vaeltelu on suosittua.voi laskea myös lähistön kiinalaisen kylän. Pienen tekolammen ympärille on rakennettu kiinalaisittain koristeltuja rakennuksia, joista suurin osa toimii matkamuistomyymälöinä. Mitään historiaa tai kulttuuria ei paikkaan liity, ja se onkin lähinnä kiinalaisille turisteille suunnattu ja kauniisti rakennettu matkamuistojen ostospaikka.Pain ympäristössä on useita kymmeniä luolia ja uusia etsitään edelleen. Näistä merkittävin ja myös Thaimaan suurin on Lod Cave, joka mieleenjäävimpiä luonnonnähtävyyksiä koko Pohjois-Thaimaassa. Luolasto sijaitsee Paista 48 kilometriä Mae Hong Sonin suuntaan.Ennen luolaan menoa matkailijat jaetaan kolmen ryhmiin, joista kutakin johtaa oma opas lyhdyn kera. Luolan sisään livutaan jokea pitkin bambulautoilla. Puolimetriset kalat seuraavat lauttaa makupalojen toivossa.Yhteispituutta luolastolla on muutama kilometri ja korkeutta parhaimmillaan 30 metriä. Maan alla liikutaan yli kilometri. Luolassa ei palella, vaan ilma on yllättäen kuuma ja kostea. Erityisvarusteita ei tarvita. Tavalliset lenkkitossut tai sandaalit riittävät jalkineiksi.Muinoin luola on ollut ihmisasumuksena. Sen seiniltä löytyy himmeitä luolamaalauksia ja sokkeloisten käytävien yhdessä haarassa on hapertuneita puisia yli 2000 vuotta vanhoja hauta-arkkuja.voi viettää lomaa edullisesti. Hintataso on monessa asiassa puolet siitä, mitä etelän lomakohteissa. Vaatimattoman aterian saa 50–60 bahtilla, musiikkibaarissa Chang-oluen 60 bahtilla (noin 1,60 euroa), kahvista saa maksaa saman. Merta ei ole mutta on lumoava luonto ja ystävälliset ihmiset.Mitä muuta lomalta kaipaa?pitää matkata Thaimaan kolmanneksi suurimman kaupungin, Chiang Main kautta. Sinne pääsee Bangkokista bussilla, lentokoneella tai junalla. Junan puolesta puhuu se, että juna on turvallinen. Thaimaa on maanteillä sattuneiden liikennekuolemien määrässä kärkimaita maailmassa.Junalla makuupaikalla matkustaminen on rentouttavaa sekä edullista, ja samalla säästyy yksi hotelliyö. 750 kilometrin matka Bangkokista Chiang Maihin kesti 14 tuntia ja maksoi 800 bahtia (noin 21,60 euroa).Edullisimmin matkaa voi jatkaa Chiang Maista Arcada-bussiasemalta lähtevillä linja-autoilla. Helpompaa on valita pikkubussi (200 bahtia eli noin 5,40 euroa). Hintaan kuuluu nouto hotellilta ilmoitettuun aikaan, lähdöt aina aamupäivisin. Pai sijaitsee 135 kilometrin päässä luoteessa, ja matka kestää vuoristotien 800 mutkan johdosta kolme tuntia.