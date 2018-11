Matkat

Tänne suomalaiset matkustavat jouluna – pitkät vapaat näkyvät kohdevalinnoissa

”Suosituimpina edelleen tutut Thaimaa-kohteet”

Joulun ja vuodenvaihteen 10 haetuinta kohdetta:

Bangkok Phuket Dubai Miami Denpasar Ho Chi Minh City Málaga Las Palmas Lontoo New York

Teneriffa ja Etelä-Amerikka kiinnostavat yhä enemmän

Yli 50-vuotiaat matkustavat eniten