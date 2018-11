Matkat

Näin matkustat halvalla – erinomainen ravintolavinkki, jolla et tule huijatuksi

1. Airbnb ei ole aina halvin

2. Pyydä paikallisten ruokalista

3. Omat eväät mukaan





Vinkki 4: Vältä viikonloppulentoja

Matkailu on ihanaa, mutta harvoin ilmaista. Onneksi säästöä voi syntyä pitkä penni, kun valitsee matkailuajankohdan oikein ja matkustaa turistikauden ulkopuolella.Säästää voi myös muilla valinnoilla. Matkailuasiantuntijat kertovat refinery29.com https://www.refinery29.com/en-us/how-to-travel-cheap#slide-1 -sivustolla, mihin asioihin rahoistaan tarkan kannattaa matkalla kiinnittää huomiota.Moni moderni matkailija valitsee Airbnb:n paitsi aidompaa majoituskokemusta etsiessään, myös hinnan takia.The Invisible Tourist -blogia kirjoittava Alyse https://www.is.fi/haku/?query=alyse huomauttaa, että on väärinkäsitys, että Airbnb olisi automaattisesti hotellia halvempi.– Halvalta vaikuttava Airbnb tai kotimajoitus ei ole välttämättä niin halpa enää, kun matkaan lisätään ekstrakulut varaushetkellä. Joskus kotimajoitus tulee maksamaan enemmän kuin hotelli, etenkin jos siellä majoittuu vain muutamaksi yöksi, Alyse kertoo.Matkailuvaikuttaja Ariana Pierce https://www.is.fi/haku/?query=ariana+pierce puolestaan suosittelee hostellissa yöpymistä, myös muille kuin parikymppisille.Hostelleissa on nykyään valinnanvaraa. Niille, jotka kaipaavat majoitukseltaan omaa kylpyhuonetta ja huonetta, löytyy myös hostelleista sopiva huone. Ja luultavasti se on halvempi, kuin viereisessä hotellissa.Ravintolalaskussa voi tietenkin säästää, kun suosii katuruokaa ja keskihintaisia ravintoloita.Mutta asiantuntijoilla on tarjota myös hieman tuntemattomampi säästövinkki.Joissakin maissa ravintoloissa on erilliset ruokalistat paikallisille ja turisteille. Englanninkielinen turistimenu on ongelma, jos hinnasto on paljon paikallismenua kalliimpi.Opettele siis ennen matkaa hieman paikallisten kieltä ja pyydä nähtäväksi paikallisten ruokalista, niin voit säästää selvää rahaa.Omat eväät mukaan – nimittäin lentokoneeseen.Lentokentän tai lentokoneen ruoka on yleensä todella kallista. Siksi energiapitoisten välipalojen, kuten kuivattujen hedelmien tai pähkinöiden, pitäminen käsimatkatavaroissa kannattaa.Muista turvatarkastussäännöt. Turvatarkastuksen läpi ei saa viedä nesteitä, eli jogurttipurkit tai rahka kannattaa jättää kotiin.Ruoka voi aiheuttaa ongelmia myös kohdemaan tullissa. Tullivirkailija voi antaa sakot matkailijalle, joka tuo maahan kiellettyjä ruoka-aineita.Erityisen tarkasti elintarvikkeiden tuontiin suhtaudutaan Yhdysvalloissa ja Australiassa.Elintarvikkeisiin ja kasvituotteisiin liittyvien tullisääntöjen tarkoituksena on estää eläin- ja kasvitautien leviäminen maiden välillä.Joustavuus matkapäivien valinnassa on tunnettu säästövinkki.Style & Travel Girl -sivuston perustaja Ariana Pierce https://www.is.fi/haku/?query=ariana+pierce kertoo, että lentoyhtiöillä on tapana nostaa hintoja viikonlopuiksi.– Sen sijaan että matkustaisit takaisin sunnuntaina, millä on tapana olla kallein päivä, yritä matkustaa takaisin maanantaina tai tiistaina välttääksesi ylimääräiset kulut.