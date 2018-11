Matkat

Lentokapteeni Ilkka vastaa kolmeen väittämään lentämisestä – tästä syystä kiitotiellä tehdään tiukka jarrutus

Äkkinäinen jarrutus





Aamulennon sää

Lentokone ja salamaniskut

Lentomatkan päätös kuuluu usein lentomatkan jännittävimpiin osuuksiin.Etenkin lentämistä pelkäävät jännittävät, laskeutuuko kone kentälle ihanan pehmeästi, vai osuuko kohdalle tavallista rajumpi laskeutuminen.Ensiajatuksella voisi kuvitella, että rajumpi laskeutuminen tarkoittaisi automaattisesti epäonnistumista.Vaan mitä vielä, kuten lentomatkailussa yleensäkin, tämäkin voi olla täysin tarkoituksenmukaista.Poimimme netin syövereistä kolme lentäjän ammattiin liittyvää väittämää ja kysyimme Norwegianin kapteenilta Ilkka Luoteelta pitävätkö ne paikkansa.Tiukka jarrutus laskeutumisen aikana tehdään joskus tarkoituksella. Äkkinäinen jarrutus on tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa kiitotie on lyhyt, kiitotie on liukas tai märkä.Kyllä. Lentäjät varmistavat, että kone saadaan laskeutumisen jälkeen pysähtymään hyvissä ajoin, vaikka kiitotietä olisikin vielä jäljellä paljon. Näin voidaan varmistaa, että jos jostain syystä laskettu jarrutusmatka venyisikin pitemmäksi kuin mitä lentäjät ovat ilmassa laskeneet, niin marginaalia on vielä jäljellä. Tämän toimintatavan tärkeys korostuu, jos sääolosuhteet ovat haasteelliset.Aamulennot ovat sään puolesta parempia, sillä silloin on vähemmän myrskyjä ja tuulta, millä on vaikutusta turbulenssiin.Ei. Sääolosuhteet antavat samanlaiset haasteet sekä aamu- että iltalennoille. Lämpimissä olosuhteissa kumpupilvet kehittyvät usein kylläkin juuri iltapäivällä ja silloin saattaa olla odotettavissa hieman ”ilmakuoppia”.Salamat iskevät lentokoneeseen, mutta ne eivät vahingoita sitä. Lentokoneet on rakennettu niin, että ne kestävät salamaniskut.Ei ja kyllä. Jos salama iskee lentokoneeseen, lentokone kestää sen ilman suurempia ongelmia. Koneessa olevat ihmiset saattavat nähdä valokaaren ja kuuluu kova pamaus. Tästä huolimatta lentokoneen järjestelmät, joista tärkeimmät on varmistettu 2- tai 3-kertaisesti tulevat toimimaan niin, että matkaa voi jatkaa turvallisesti. Laskeutumisen jälkeen mekaanikot tarkistavat koneen ennen kuin se saa uudelleen lähtöluvan.