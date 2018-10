Matkat

Lentoemäntä keksi kikan, jolla passisi pysyy varmasti tallessa





Katosiko passi? Tee näin

Tee heti rikos- tai katoamisilmoitus paikallisella poliisiasemalla. Useissa maissa on erityisiä turistipoliiseja, jotka ottavat ilmoituksia vastaan. Pyydä ilmoituksesta tai tutkintapöytäkirjasta kopio itsellesi. Tarvitset sitä myöhemmin, kun haet uutta passia ja mahdollista vakuutuskorvausta tai jos kadonnutta passia käytetään väärin. Suomen viranomaiset eivät tee virallisia passien katoamisilmoituksia puhelimitse saatujen ilmoitusten perusteella. Hae uutta passia minkä tahansa Suomen ulkomaanedustuston passinmyöntämispisteestä. Jos maassa ei ole Suomen edustustoa, käänny toisen EU-maan puoleen, jotta saat hätämatkustusasiakirjan kotimatkalle.