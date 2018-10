Matkat

Madrid ja Barcelona ovat kuin yö ja päivä – katso tästä, kumpi sopii sinulle paremmin

1. Rennompi: Barcelona

2. Ystävällisempi: Madrid





3. Herkullisemmat klassikkoruoat: Madrid, Barcelona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

4. Hienompaa nähtävää: Barcelona





5. Vähemmän turisteja: Madrid





6. Parempi shoppailuun: Madrid, Barcelona

7. Monipuolisempi matkakohde: Barcelona