Norjalaiset mäkikotkat raivostuivat epäreilusta kohtelusta: ”Pärstäkertoimella on väliä”

Daniel-Andre Tande ja Johann Andre Forfang eivät tyytyneet kisan läpivientiin.

Norjan mäkimiehet ovat nostaneet kissan pöydälle kilpailujen tasavertaisuudesta.

Daniel-Andre Tande ja Johann Andre Forfang pauhasivat norjalaiselle NRK:lle, ettei heille anneta samoja menestysmahdollisuuksia kuin heitä paremmille hyppääjille.

– Ensimmäisten hyppääjien kohdalla ei välitetä siitä, vaikka olot olisivat huonot. Voitosta kisaavien kohdalla ollaan paljon tarkempia. Minusta tuntuu, että minua ei ole kohdeltu reilusti, Forfang latasi.

Forfang hyppäsi lauantaina Norjan Vikersundissa ensin 175-metrisen leiskautuksen. Tuulten yllyttyä toinen yritys kantoi enää 173,5 metriä, vaikka norjalaisen mielestä hypyssä ei ollut vikaa.

Tuntuuko siltä, että näin käy usein?

– Ei pelkästään tunnu. Minulla on todisteita. Puhuin starttivaloja kontrolloivan henkilön kanssa ja hän on tästä tietoinen. Hän ei tee niin tahallaan, mutta ei ymmärrä seurauksia, Forfang sanoi.

Forfangin mielestä kilpailun tuomariston päätöksellä tuhotaan heikompien urheilijoiden mahdollisuudet.

– Pärstäkertoimella on väliä, Forfang sanoi.

Joukkuetoveri Daniel-Andre Tande kertoi NRK:lle olevansa asiaan aivan yhtä kyllästynyt.

– Kausi on ollut turhauttava. Tuntuu siltä kuin hyppäisi hyvin, mutta tulokset osoittavat jotain ihan muuta. On vaikea pitää henkeä yllä. On turhauttavaa olla ”tällä puolella” niin usein, Tande sanoi viitaten epäreiluna pitämäänsä kohteluun.

Lauantain kilpailun voitto norjalainen suurkotka Halvor Granerud, jonka hypyt kantoivat 234,5 ja 222 metriin.

NRK tavoitti myös mäkikisoissa starttivalosta vastaavan Borek Sedlakin kommentoimaan syytöksiä.

Odotatko kauemmin parempia oloja tulosliuskalla ylempänä oleville?

– En usko niin. Saatan olla varmuuden vuoksi hieman tarkempi heidän kohdallaan, mutta lähestymistapa on kaikille sama. En ole sokea. Huomaan kyllä, että jotkut ovat onnekkaampia kuin toiset, Sedlak vastasi.