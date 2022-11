Kalervo Kummola lyttäsi Suomen touhun – nyt vastaa kärkikotka: ”Helvetin huonojahan me ollaan”

Kalervo Kummola nosti Suomen mäkitason puheenaikeeksi. Pistetili avautui heti perään.

Kuusamo

Suomen pistetili mäkihypyn maailmancupissa avautui vihdoin kauden neljännessä kilpailussa sunnuntaiaamuna Rukalla.

Niko Kytösaho oli 25:s, Antti Aalto 26:s.

Oli aikakin, sillä ennen Suomea pistetilinsä tämän kauden maailmancupissa olivat ehtineet avata jo esimerkiksi sellaiset mäkimaat kuin Turkki, Bulgaria, Viro ja Kazakstan.

Lauantaina mäkihyppy nousi pitkästä aikaa kansan huulille, kun Suomen mäkikotkat joutuivat itsensä Kalervo Kummolan tulilinjalle.

Legendaarinen kiekkopamppu jyrisi Twitterissä, kuinka Suomen mäkihyppy ”ei voi enää alemmas vaipua”. Hetkeä aiemmin paras kotimainen mäkimies oli sijoittunut kisassa 38:nneksi.

Ilta-Sanomat suuntasi sunnuntain kisan jälkeen maan kärkikotkan Kytösahon, 22, pakeille tiedustelemaan, oliko tämänpäiväinen tulos vastaisku Kummolalle.

– En ole Kummolan juttua nähnyt, että ei ollut Kummolalle vastaisku, Kytösaho ilmoitti.

IS luki kiekkopomon julkaisun mäkimiehelle, joka alkoi hekotella ripitystä kuunnellessaan.

– Niin no. Sehän on fakta. Helvetin huonojahan me ollaan. Tuloslistasta sen näkee aika suoraan, Kytösaho tokaisi.

Perään Kytösaho veti kuitenkin hieman sanojaan takaisin.

– No eihän me nyt näin huonoja olla, mitä nämä tulokset antavat ymmärtää. Esimerkiksi itse olin torstaina parilla virallisella treenikierroksella ja karsinnassa jokaisella kierroksella top-18:ssa. Se on perustasoni.

– Mutta sitten kun ruvetaan hypätä kelpaa, jostakin syystä tekniikka ei pidä. Tässä lajissa tulos näkyy sitten aika raa’asti. Se on pieni virhe ja 20 sijaa samantien alaspäin.

Jalkapallon MM-kisojen ja tv-aikataulun takia poikkeuksellisesti aamupäivällä kisatun sunnuntain mäkikisan voiton tasapistein jakoivat Itävallan Stefan Kraft ja aamun karsinnassa mäkiennätyksen leiskauttanut Norjan Halvor Granerud.

Nykyään Itävallan Salzburgissa asuva, parhaimmillaan maailmancupin kilpailussa 18:nneksi hypännyt Kytösaho pitää täysin realistisena sijoitusta tällä kaudella kärkikymmenikköön.

– Odotan ainakin itseltäni, että pystyn hyppäämään sinne, Kytösaho ilmoittaa.

Aalto, 27, ja Eetu Nousiainen, 25, ovat urallaan jo hypänneetkin maailmancupin kisan kärkikymmenikköön.

– Ihan varmasti on mahdollisuuksia meillä kaikilla. Olemme kaikki hypänneet hyvin. Se vain vaatii, että saadaan kisoihin onnistumisia. Tämä on aika paljon itseluottamuksesta ja pääkopasta kiinni, Kytösaho tietää.

Niko Kytösaho uskoo top 10 -sijoitukseen tällä kaudella.

Sunnuntaina Rukalla Kytösaholla olisi ollut aineksia parempaankin. Ensimmäisen kierroksen jälkeen hän oli 21:s.

Toisen kierroksen suoritus sapetti miestä.

– Ihan hirveä rääpäisy oli. Kummulla oli tosi kiire lentämään. Olisi pitänyt malttaa.

– Eilinen oli niin katastrofi. Siihen olen tyytyväinen, että sain ensimmäiselle kierrokselle kasattua itseni ihan suht hyvin. Sain riittävän vedon tehtyä, että pääsin toiselle kierrokselle. Jotenkin tämä kisaaminen saa tekniikan hajoamaan.

Suomen mäkikotkat jäävät harjoittelemaan vielä alkuviikoksi Koillismaalle. Maailmancup jatkuu vajaan kahden viikon kuluttua Saksan Titisee-Neustadtin vanhassa kunnon Hochfirstschanzen mäessä.