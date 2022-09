Uuden pääyhteistyökumppanin nelivuotisen sopimuksen arvo on liikesalaisuus.

Suomalaisella mäkihypyllä on kertoa kumppanimarkkinoilta hyviä uutisia. Uusi pääyhteistyökumppani on itävaltalainen IDM Energysystems, jonka kanssa Hiihtoliiton kaupallista puolta hoitava Nordic Ski Finland Oy pääsi nelivuotiseen sopimukseen. Itävaltalaisfirma valmistaa muun muassa ilmalämpöpumppuja.

Nordic Ski Finlandin kaupallinen johtaja Jari-Pekka Jouppi korostaa, että sopimus on suomalaisen mäkihypyn kannalta merkittävin yksittäinen paperi. Hän ei kuitenkaan ota kantaa julkisuudessa esiintyneisiin spekulaatioihin, joiden mukaan sopimus olisi kokonaisarvoltaan miljoona euroa.

– Tarkka summa on liikesalaisuus, enkä voi siihen ottaa julkisesti kantaa, mutta tämä on mäkihypyn isoin diili Suomessa yli 15 vuoteen. Itse olen ollut tässä tehtävässä vasta pari vuotta eikä ole noin pitkää perspektiiviä, mutta vuosia mäkihypyn ja yhdistetyn valiokunnissa vaikuttanut Lauri Kettunen vahvisti minulle, että näin on, Jouppi kertoi Ilta-Sanomille.

Suomalaisessa mäkihypyssä totuttiin säännölliseen menestykseen vuosikymmenien ajan. Nyt edellisestä arvokisamitalista on jo 15 vuotta. Tuolloin Harri Olli otti suurmäen hopeaa Sapporossa 2007.

Edellisestä maailmancupin osakilpailuvoitosta on jo yli kahdeksan vuotta. Silloin Anssi Koivuranta oli ykkönen Innsbruckissa 2014.

– Olimme keväällä yhteydessä 42 vientikauppaa tekevään suomalaisyritykseen. Monen kanssa keskustelut olivat jo pitkällä, mutta viimeistään viime metreillä kaikki sanoivat, että ei me taideta lähteä. Ette ole maailmancupissa palkintopallilla tai edes toisella kierroksella, Jouppi taustoitti.

– Meidän tarkoitus oli myydä yrityksille kontaktipintaa Keski-Eurooppaan, mutta meidät yhdistettiin vain Suomen mäkimenestykseen.

Niinpä Jouppi esikuntineen käänsi katseensa ulkomaille.

Jari-Pekka Jouppi vuonna 2019.

Kuten niin monessa tilanteessa näinä aikoina, myös tähän kuvioon vaikutti Venäjän brutaali hyökkäyssota Ukrainassa. IDM oli aiemmin tehnyt yhteistyötä Venäjän mäkimaajoukkueen kanssa, mutta vetäytynyt siitä hyökkäyksen jälkeen.

– Meillä olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, ellei IDM olisi tarttunut tähän, mutta tietysti sodalla oli nyt vaikutusta, kun kumppani halusi jatkaa mäkihypyn parissa, Jouppi sanoi.

Joupin mukaan Nordic Ski Finland pystyi kasvattamaan myyntiään korona-aikana.

– Mitä olen muiden lajien kollegojen kanssa jutellut, niin se on aika poikkeuksellista. Jotain me on tehty oikein, hän myhäilee.

– Pääyhteistyökumppanuuksien osalta maastohiihto on tällä hetkellä kokonaan myyty, mäki kokonaan myyty ja yhdistetyssä on yksi paikka auki. Ollaan hyvässä vauhdissa, Jouppi iloitsi.