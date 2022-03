Suomen mäkikomeetta kertoo synkästä puhelusta päävalmentajan kanssa – ”Kysyin, oliko vielä muuta”

Janne Väätäinen pudotti viime keväänä Eetu Nousiaisen A-maajoukkueesta, ja korona vei olympiapaikan. Nyt hyppyvarusteitaankin myynyt mies hyppää maailmancupissa elämänsä laakeja.

Pekingin olympiakisojen jälkeen elämänsä hyppyvireen löytänyt Eetu Nousiainen, 24, karjui sunnuntaina riemusta, kun sijoittui Oberstdorfin lentomäessä hypätyssä maailmancupin osakilpailussa 8:nneksi. Sijoitus oli suomalaismiehen paras sitten olympiakisoissa onnistuneen Antti Aallon 6. sijan Kulmin lentomäessä helmikuussa 2020.

Tämän lisäksi Oberstdorfin toinen osakilpailu toi Nousiaiselle 15. sijan; Lahden suurmäessä hän oli helmikuun lopussa 18:s.

Päättyvä kausi on kuitenkin tarjonnut Nousiaiselle myös tylyjä opetuksia huippu-urheilun varjopuolista. Hän muisteli niitä Ilta-Sanomille samalla kun teki maanantaina lähtöä Oberstdorfista kohti Slovenian Planicaa, jonka legendaarisessa lentomäessä maailmancup päättyy ensi viikonloppuna.

Kun viime kauden päättymisestä oli kulunut hetken aikaa, Nousiainen sai puhelun päävalmentaja Janne Väätäiseltä kesken muuttourakkansa Kuopiossa.

– ”Löde” (Väätäinen) sanoi, että on hyviä ja huonoja uutisia. Pyysin huonot ensin. Hän kertoi, että olen pudonnut A-maajoukkueesta. Hyvä uutinen oli, että sinne voisi kuulemma päästä takaisin. Kysyin, oliko muuta ja lopetin puhelun, Nousiainen muistelee.

A-maajoukkueseulasta vain kolme miestä läpi päästänyt Väätäinen kertoo IS:lle, että päätöksen tarkoitus oli herätellä Nousiaista.

– Hänen piti miettiä koko homma uusiksi.

Eetu Nousiainen on edustanut Suomea MM-kisoissa kahdesti: 2019 Seefeldissä ja 2021 (kuvassa) Oberstdorfissa.

Kun A-maajoukkueen tarjoamat tukitoimet, kuten leiritys, katosivat ympäriltä, Nousiainen törmäsi tylyihin realiteetteihin: rahaan eli sen puutteeseen. Suomalainen mäkihyppääjä ei ole tätä nykyä pohatta.

– Jouduin ihan kirjaimellisesti miettimään, mitä seuraavalla viikolla söisin. Laitoin vanhoja hyppykamoja, lähinnä monoja, myyntiin rahoittaakseni harjoitteluani.

Samalla Nousiainen päätti – juuri päävalmentajan toiveiden mukaisesti – purra hammasta ja olla lannistumatta.

– Tein Löden päätöksestä suivaantuneena todella motivoituneesti töitä. Päätin, että minun urani ei tuollaiseen päätökseen lopu. Nyt voidaan todeta, että päätös teki minulle ihan hyvää. Ei ole hyvä ajatella, että on aina oletusarvoisesti mukana A-maajoukkueessa.

Nousiainen on edustanut Suomea kerran olympiakisoissa, kahdesti MM-kisoissa ja kolmesti lentomäen MM-kisoissa. Hän pääsi hyppäämään tällä kaudella maailmancupia ensimmäisen kerran vasta 6. tammikuuta eikä onnistunut iskemään tiskiin näyttöajan puitteissa Olympiakomitean Peking-valitsijoita tyydyttävää näyttöä. Väätäinen toki esitti Nousiaista joukkueeseen.

Nousiainen toteaa, että hän hyväksyi päätöksen:

– Silti täytyy muistaa, että puhumme mäkihypyn kaltaisesta, arvaamattomasta lajista. Kanadan kaverit (Matthew Soukup ja MacKenzie Boyd-Clowes) lähtivät Pekingistä sekajoukkuemäen mitali kaulassa, mikä ei todellakaan ollut realistinen näkymä ennen kisoja.

Lopulta olympiapaikka olisi kuitenkin varamies Nousiaisellekin auennut, kun koronatartunta esti Niko Kytösahon kisamatkan.

– Mutta sittenhän kävi tietysti niin, että minä olin saanut saman taudin jo aiemmin, joten minäkään en voinut Kiinaan matkustaa.

Kimmo Savolaisen valmentama urheilija saa seuraavassa jaossa vuorenvarmasti A-maajoukkuepaikan. Aallon olympia- ja Nousiaisen maailmancup-suoritusten ansiosta laji pääsee kohti ensi kautta positiivisella ilmeellä.

Väätäisen sopimus on katkolla. Mieli on jatkamiseen kallellaan, jos Hiihtoliitto on samaa mieltä. Vaikeuskerrointa lisää, että Väätäisen perhe asuu Japanin Sapporossa.

– Tuntuu, että jotain jäisi kesken, jos nyt loppuisi.