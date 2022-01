Näin kiinalaiset tukkivat potkut saaneen Mika Kojonkosken suun – ”Pöydän putsaaminen on ollut työlästä”

Mika Kojonkoski kertoo nyt tiukoista neuvotteluista, joissa hänet maksettiin hiljaiseksi.

Legendaarinen mäkihyppyvalmentaja Mika Kojonkoski, 58, on viettänyt lähes täydellistä hiljaiseloa sitten viime lokakuun alun.

Silloin Kojonkoskelle ilmoitettiin, että hänen vuonna 2018 alkanut työsopimuksensa Kiinan mäkihyppymaajoukkueen päävalmentamisesta on lopetettu.

Aiemmin Suomen, Itävallan ja Norjan kaltaisten huippumaiden päävalmentajana toimineen kuopiolaisen lähtöpassit olivat suurelle osalle kiinalaisista hyppääjistä järkytys.

Kojonkosken lisäksi Kiinasta saivat lähteä apuvalmentajat Janne Happonen ja Janne Ylijärvi.

Suomalaiset valmentajat rakensivat Kiinan mäkiprojektin käytännössä tyhjästä. Onnistumista kuvaa, että Pekingin kotiolympiakisoihin Kiina sai yhteensä kolme mäkihyppääjää.

Se ei ollut näkymä, kun 2013–2018 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajana työskennellyt Kojonkoski projektin käynnisti.

Zhangjiakouhun on rakennettu valtavan aavikon laidalle talviurheilukompleksi olympiakisoja varten. FIS:n mäkihyppykomitean puheenjohtaja Mika Kojonkoski seuraa kisat koti-Suomesta.

Lajihistorian menestyneimpiin kuuluva valmentaja arveli Yle Urheilulle potkut saatuaan valmennustyyliään liian inhimilliseksi aivan toisenlaisiin otteisiin tottuneiden kiinalaisten urheilupomojen makuun.

Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) mäkihyppykomitean puheenjohtajana toimiva Kojonkoski kertoi maanantaina Ilta-Sanomille, miksi vuoden 2021 loppu ja kuluvan vuoden alku ovat menneet hiljaiselon merkeissä.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön silloinen johtaja Mika Kojonkoski (kesk.) kävi 2016 Rio de Janeiron olympiakisoissa katsomassa Benedek Olahin pingisottelun golftähti Mikko Ilosen (oik.) ja lajivastaava Pasi Sarkkisen kanssa.

– Se on ollut tietoista, sillä pöydän putsaaminen kiinalaisten suuntaan on ollut työlästä. Neuvottelut irtisanomissopimuksesta venyivät noin vuodenvaihteeseen. Sopimus on sellainen, että kumpikin osapuoli sitoutuu olemaan niin sanotusti rauhassa, Kojonkoski muotoili.

Tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että Kojonkoski saa rahaa eikä puhu syvällisellä tasolla Kiinassa kokemastaan ja näkemästään jatkossa.

Jos kiinalaiset katsovat hänen rikkovan sopimusta, rahanmaksu katkeaa. Mäkipomo ei kainostele myöntää, että näin hyvään sopimukseen pääsyssä erittäin todennäköisesti auttoi korkea asema Kansainvälisessä hiihtoliitossa.

Vastaavassa tilanteessa tuntematon valmentajasuuruus olisi häädetty Kiinasta vähin äänin ilman korvauksia.

– On mielenkiintoinen kysymys, miten yleisellä tasolla voin ajastani Kiinassa jatkossa puhua. Varmaan raja kulkee siinä, etten saata ketään henkilöä huonoon valoon.

Mika Kojonkoski tsemppasi kiinalaisia hyppääjiään ennen näiden ensimmäisiä kilpailuja Kuopion Puijolla tammikuussa 2019.

Ajatus siitä, että suomen kieli suojaisi mahdollisen sopimusrikkomuksen hetkellä, naurattaa Kojonkoskea.

– Jos sanon jotain Suomen mediassa, se tiedetään Kiinassa huomenna. Jos Suomessa antamani haastattelu meni ulos kello 22, koko sisältö oli kiinalaisten tiedossa käännettynä kello 4 aamuyöllä. Korostan silti, että kiinalaiset hoitivat irtisanomiseni jälkipuinnin ja sopimuksen hyvin asiallisesti.

Kojonkoski ei ole lähdössä Pekingin olympiakisoihin, vaikka hänen asemansa kisamatkaan oikeuttaisi.

– Viime kesänä luovutin mäkikomitean puheenjohtajan paikan ylimääräiselle varustetarkastajalle, jolle oli iso tarve. Olinhan silloin menossa kisoihin Kiinan koutsina. kun tilanne lokakuussa muuttui, en nähnyt järkeväksi alkaa säätää sen enempää.

Kojonkoski laskutti palveluksistaan Kiinaa valmennusyrityksensä Bright Eyes & Sport Oy:n kautta. Yritys on tehnyt edellisinä tilikausina peräti 1,5 miljoonan euron tulosta.

– Siinä on kuitenkin hyvin paljon muuta liiketoimintaa kuin kiinalaisten mäkihyppääjien valmentamista.