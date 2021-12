Mäkihyppääjä Antti Aalto avautuu herkuttelustaan – ”En hirveästi tykkää kieltää itseltäni asioita”

Antti Aalto kisaa Saksan-Itävallan perinteisellä mäkiviikolla.

Mäkihyppääjä Antti Aalto suuntaa joulupöydästä perinteiseen tapaan Saksan–Itävallan mäkiviikolle. Arki alkoi puhelinhaastattelulla tapaninpäivänä, ja maanantaina hän liitelee jo lentokoneen siivin kohti Müncheniä.

Neljän kilpailun tiivis rupeama alkaa keskiviikkona Oberstdorfissa. Kiertue päättyy Garmisch-Partenkirchenin ja Innsburckin jälkeen Bischofshofenissa loppiaisena 6. tammikuuta.

– Joulu meni rauhakseltaan Kuopiossa. Olimme tyttöystävän kanssa kahdestaan omissa oloissa, kun ei tullut tällä kertaa mentyä vanhempien luokse, Aalto kertoi joulunvietostaan.

Aaton ja joulupäivän Aalto, 26, oli vapaalla ja nautti joulupöydän antimista, vaikka mäkihypyssä paino on pakko pitää ankarasti kurissa.

– Joulupöydässä kärsii olla vapaammin, kun homma on muuten kunnossa, Aalto totesi.

– Tykkään muutenkin joskus herkutella. Ei se jokapäiväistä tietenkään ole, mutta se on silloin tällöin ihan ok, sillä en hirveästi tykkää kieltää itseltäni asioita. Välillä voi nauttia, jos ruokapuoli on muuten pääpiirteittäin kunnossa.

Aalto kertoi, ettei häntä viettele mikään yksittäinen herkku.

– Makeat jutut maistuvat, kun siihen on mahdollisuus. Menee monenlaista.

Aalto, 26, on hypännyt maailmancupia vuodesta 2016. Vuodenvaihteeseen kuuluu mäkiviikko, eikä ajatuksesta pysty täysin irtautumaan joulun aikaan.

– Lepoajalla osaan mielestäni irtautua aika hyvin urheilusta, vaikka aina sitä miettii tulevaa, kisoja ja muita. Kyllähän mäkiviikkoa miettii joulun aikanakin. Että minkähänlainen siitä tulee, mutta välissä pystyy myös rauhoittumaan, Aalto kuvasi joulun tunnelmiaan.

– Kokemuksen myötä irtautuminen on parantunut. Sen jo tietää, että kisa tulee, kun on sen aika. Ja tietää, mitä sieltä on luvassa.

Nyt Aalto on tiedostanut, että alkukauden vaikeudet voivat kääntyä kauden jälkipuoliskolla vielä eduksi. Hän vetäytyi tekniikkavaikeuksien takia maailmancupin kiertueelta Rukan kisojen jälkeen ja keskittyi joulukuussa harjoitteluun, kun tulokset eivät marraskuussa vastanneet odotuksia.

– Kausi on vielä nuori ja olen ajatellut, että tästä saa vielä hyvää aikaan, Aalto totesi.

– Kerkesin valmistautua jatkoon kotona ja pääsin harjoittelemaan vähän eri tavalla kuin tavallisesti. Koko kautta ajatellen se voi olla hyväkin asia. Luulen, että tästä voi olla hyötyä keväällä, vaikken olisi tällaista alkua kaudelle halunnutkaan.

Maailmancupista on hypätty kolmannes, mutta tärkeimmät hypyt ovat edessä. Ajatukset siirtyvät vasta mäkiviikon jälkeen kauden päätapahtumaan.

– Monia tärkeitä kisoja on vielä tulossa, Aalto muotoili.

Niistä merkittävimmät hypätään Pekingin olympialaisissa helmikuussa.

Aalto ei kuitenkaan ajattele niin pitkälle. Hän alkaa rakentaa kautta uudestaan ja hypyn kerrallaan. Tärkeintä olisi päästä omalle taitotasolle, jolle hän ylsi hetkittäin kesän harjoituskaudella ja uudestaan joulukuun harjoitusjaksolla.

– Hyppy on mennyt taas parempaan suuntaan. Olen saanut tuntumaa takaisin, vauhtimäen asennon paremmaksi ja sitä kautta ihan hyviä suorituksia. Parhaat hypyt ovat olleet tosi hyviä, ja tavoite on saada sellaisia nyt lisää, Aalto kertoi harjoitusvireestään.

Siihen hän paneutuu mäkiviikon aluksi.

– Pitää ensin nähdä, mihin taso itsellä riittää, kun en ole hetkeen kilpaillut maailmancupissa. Jos homma natsaa, oma taitotaso riittää pitkälle. Kyse on siitä, että pystyy tekemään hommaa taitotason yläpäässä ja toistamaan sitä.

Mäkiviikko on paluulle ankara ympäristö. Aallon pitäisi päästä kartuttamaan hyppy- ja kilpailutuntumaa kisojen molemmilla kierroksilla, mutta kisat ovat joka kierroksella säälimätöntä karsintaa jatkopaikoista, eikä mieli pääse juuri lepäämään kisojen välillä.

– Onhan se tietysti tiivis rupeama. Toisaalta siinä on sitten se hyvä puoli, että on monta näytönpaikkaa, Aalto muistutti.

– Jos jossain ei onnistu, pystyy yrittämään uudestaan heti seuraavassa.

Välinekokeilutkin on jo tehty, sillä Aalto on ottanut käyttöön viime kaudelta tutut monot, kun hän ei saanut kesällä vaihtamaansa merkkiin parasta tuntumaa.

Ylimääräisenä huolena on maailmalla paheneva koronatilanne.

– Saa nähdä, miten menee sen suhteen, Aalto mietti asiaa.

– Saksassa ja Itävallassa ollaan tosi tarkkoja kaikissa tapahtumissa. Testejä on toistuvasti, mutta eihän se tietenkään takaa, ettei tule tartuntoja. Vähän on kysymysmerkki, miten kaikki menee, mutta toivotaan parasta.

Urheiluväen toimintaan Aalto joka tapauksessa luottaa.

– Näkisin, että porukka suhtautuu koronaan aika vastuullisesti. Hyppääjien kesken kaikki on toiminut hyvin ainakin toistaiseksi, Aalto kiitteli.

Suomen toisena edustajana mäkiviikolla kilpailee Niko Kytösaho, joka on maailmancupissa sijalla 37. Hänen paras sijoituksensa alkaneen kauden cupissa on 18:s tila kauden avauksesta.