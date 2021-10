Janne Ahonen sai yllättävän tarjouksen oopperalaulajalta ja jätti maajoukkuehommat – kertoo nyt uudesta työstään

Janne Ahonen jatkaa kiihdytystallitoimintaansa ja kertoo taloutensa olevan nyt ”tasapainossa”.

Lahti

Mäkihyppylegenda Janne Ahonen ja Suomen Kansallisoopperan tenorilaulaja Mika Pohjonen tutustuivat toisiinsa viime vuosikymmenellä yritystoimintojensa yhteydessä. Ahonen pyöritti Ahonen Racing Team -nimellä kulkevaa kiihdytystalliaan Lahdessa, Pohjonen puolestaan autoliikettä aivan sen kupeessa.

Kun koronakesä 2020 iski, viihdelaulajanakin tunnettu Pohjonen pyysi Ahosta projektitöihin. Kohteena oli sotalaiva Koskelo, jonka sisustuksen kokonaisvaltainen saneeraaminen asumiskäyttöön jäi ex-mäkihyppytähden kontolle.

– Kesän 2020 jälkeen tein vielä kauden töitä Hiihtoliitolle yhdistetyn lajiteknikkona. Pidin siitä työstä ja olisin voinut jatkaakin siinä, aiempaa paremmalla palkallakin, mutta se muistutti liikaa urheilijaurastani. Oli paljon matkustamista, ja kun ennen olin vastuussa vain itsestäni, niin nyt koko joukkueesta. Kaipasin muuta, Ahonen selvittää.

– Kun Mika nyt kesällä (2021) pyysi töihin uuteen autoliikkeeseensä, olin heti valmis. Olen pienestä pitäen rakennellut ja fiksaillut sekä moottoripyöriä että autoja, ja tämä duuni sopii itselleni siinäkin mielessä, että multa löytyy myös mm. verhoilu- ja ompelutaitoja. Esimerkiksi äskettäin tuunasin matkailuauton tavaratilasta koirien asuintilan.

Pohjonen on vuodesta 2011 lähtien erikoistunut erityisesti matkailuautojen myyntiin, vuokraukseen ja varustamiseen. Yrittäjyyden rinnalla hän jatkaa töitään Kansallisoopperassa, seuraavaksi lokakuussa Oopperan kummitus -nimisessä esityksessä.

– Jannesta on valtavasti iloa ja hyötyä. Ylipäätään tämä koko touhuni on kasvanut niin, että ympärilleni on ilmestynyt loistotyyppejä, joille on sitten ideoitu sopivia duuneja, Pohjonen kertoo.

– Musiikki on yhä lähellä sydäntäni, eivätkä oopperaesitykset tai muut keikat ole mistään pois, sillä ei minua täällä liikkeessä juuri mihinkään tarvita, vuoden 1992 tangokuningas jatkaa hymyillen.

Ylen asiantuntijakommentaattorina toimiva Ahonen ei ole vielä haudannut kiihdytystalliaan, vaikka se sysäsi hänet takavuosina taloudellisesti ahtaalle. Mäkihyppylegendan omaisuutta paloi rutkasti savuna ilmaan.

– Alussa tallissa oli paljon investointikustannuksia, kun kaikki piti hankkia. Katastrofi iski. Sittemmin talli on kuitenkin saatu pyörimään omillaan, ja nyt myös oma talouteni on tasapainossa. Ei ole mitään paineita siinäkään suhteessa, Ahonen korostaa.

Hänen vanhempi poikansa, 19-vuotias Mico, käy parhaillaan armeijaa ja ajaa ensi kaudella tallin väreissä. Myös 13-vuotias Milo nähdään kisoissa, kiihdytysprätkän satulassa.

– Itse ajan enää korkeintaan Suomen EM-osakilpailun, hän sanoo.

– Oleellista on, että perheessäni asiat ovat mallillaan. Ei muuta kuin täysillä uutta kohden.

