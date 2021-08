Toni Niemisen muutosten kesä: kihlat ja uusi työ

Mäkihyppääjä Toni Nieminen kertoi Facebookissa menneensä kihloihin.

Suomalainen mäkihyppääjälegenda Toni Nieminen julkaisi Facebook-profiilissaan päivityksen, jossa uudet tuulet puhaltavat romantiikan suunnalta: Nieminen on nimittäin mennyt kihloihin.

– Tapasin vuosi sitten tämän kauniin naisen Leppävaaran urheilupuistossa. Vuosi on ollut täynnä iloa, naurua ja sopivasti haasteita. Hän on ihana ja täynnä huumoria, Nieminen kirjoittaa Facebook-päivityksessään, johon on tägännyt Janet-nimisen naisen.

Nieminen on myös aloittanut toisen uuden, innostavan vaiheen elämässään. 46-vuotias kaksinkertainen olympiavoittaja kertoo aloittaneensa viime viikon maanantaina kiinteistönvälittäjänä Helsingin Kampissa Kiinteistömaailman palveluksessa.

Nieminen on toki aiemminkin työskennellyt samalla alalla, mutta ennen tätä vuotta asuntomyyjänä, koska hänellä ei ollut kiinteistönvälittäjän tittelin mahdollistavaa virallista tutkintoa.

Nykyisin Nieminen on virallisestikin kiinteistönvälittäjä, sillä hän sai valmiiksi LKV-tutkinnon vuoden alussa. Silloin Nieminen iloitsi asiasta myös sosiaalisessa mediassa.

– Pelkästään positiivisia fiiliksiä uudesta hommasta. Toki olen näitä töitä tehnyt jo jokusen vuoden. Sain LKV:n suoritettua vuodenvaihteessa, joten tämä on luontainen jatkumo urakehitykseen ja seuraava askel uralla. Pääsen oikeasti vauhtiin tämän homman kanssa, Nieminen hehkuttaa Ilta-Sanomille uutta duuniaan.

Nieminen kertoo aloittaneensa asuntokauppojen hieromisen aikoinaan Järvenpäässä ja tehneensä samoja hommia myös Oulussa. Kiinteistömaailmalle hän päätyi huomattuaan vapaan pestin, laitettuaan hakupaperit sisään ja istuttuaan parissa palaverissa.

– Nyt pääsin toimistoon, jolla on pitkä kokemus näistä tehtävistä.

”Paljasjalkainen lahtelainen” ei usko, että kiinteistönvälittäjän työ Helsingissä eroaa suuresti Oulussa työskentelystä.

– Työ on ihan samaa. Samalla tavalla ihmisten elämäntilanteet ja asuntojen tarpeet vaihtelevat. Niinhän sitä sanotaan, että ihmiset ovat sitä leppoisampia mitä pohjoisemmaksi mennään, mutta on Oulukin tietyllä tavalla oman alueensa pääkaupunki. Se on tietenkin erona, että Helsingin keskustassa neliöhinnat ovat isompia, löytyy arvokkaampaa neliötilaa, Nieminen vertailee.

Toni Nieminen on asettunut Helsinkiin. Kuva talvelta 2020.

Olympiamitalinsa Albertvillessä 1992 voittanut mäkisankari on asettunut Helsinkiin ilmeisen pysyvästi. Nieminen on asustellut pääkaupungissa nyt reilun vuoden.

– Aika nopeasti tein sen päätöksen, että arki on nyt täällä. Toki minulla on verkostoja ja tuttavia pitkin Suomea, mikä on yksi syy, että oli hyvä mennä valtakunnalliseen yritykseen. Pystyn tarvittaessa hyödyntämään verkostoja ja auttamaan tuttavia.

marraskuussa Nieminen kertoi Ilta-Sanomille vaikeasta vuodestaan, johon mahtui muun muassa kaksi eroa. Hänellä on neljä lasta, joista kaksi hän sai Heidi Niemisen kanssa alkuvuodesta 2020 päättyneessä avioliitossa. Kaksi vanhempaa lasta ovat ensimmäisestä avioliitosta.

– Helsingin ja Oulun välillä riittää etäisyyttä, joten lasten näkeminen ei ole tässä viime kuukausina ollut aina mutkatonta. Itselleni paras isänpäivälahja on tietoisuus siitä, että pystyn touhuamaan lasteni kanssa kaikenlaista mukavaa. Heidän vuokseen ei haittaa yhtään matkustaa Helsingistä Ouluun ja takaisin, Nieminen kertoi marraskuussa IS:lle.

Nyt elämä hymyilee kaikin puolin. Jo kesä meni vahvasti työn merkeissä. Nieminen paiski hommia toisen kesän putkeen Vihdissä sijaitsevassa PuuhaParkissa.

– Lapsille järkättiin ohjelmaa. Pidin esimerkiksi mäkihyppykisoja simulaattorilla. Muu aika meni perheen kanssa, hyväntuulinen kiinteistönvälittäjä päättää.

