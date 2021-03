Rajusti kaatuneen mäkihyppääjän voinnista uutta tietoa – tyttöystävä ja äiti matkustivat tueksi sairaalaan

Norjalainen Daniel-Andre Tande on ottanut katsekontakteja, liikkunut ja reagoinut puheeseen.

Norjalainen mäkihyppääjä Daniel-Andre Tande kaatui dramaattisesti Slovanian Planican lentomäessä torstaina. 27-vuotias Tande meni rajusti nurin koekierroksella. Häneltä murtui solisluu ja puhkesi keuhko.

Tande vaivutettiin torstaina koomaan ljubljanalaisessa sairaalassa, jotta hänen aivoihinsa kohdistunut paine vähentyisi. Hänet herätettiin koomasta lauantaina.

Norjan mäkihyppymaajoukkueen lääkäri Guri Ranum Ekås kertoi uutta tietoa Tanden tilanteesta sunnuntaina.

– Daniel on vastannut hyvin koomasta herättämiseen. Hän on ottanut katsekontakteja, liikkunut ja reagoinut puheeseen. Lääkärit ovat erittäin tyytyväisiä siitä, miten hän on edistynyt, Ekås ilmoitti tiedotteessa.

– Tanden äiti ja tyttöystävä ovat saapuneet Slovaniaan mäkihyppääjän tueksi.

Norjalaismäkikotka voitti lentomäen henkilökohtaisen maailmanmestaruuden vuonna 2018. Joukkuekilpailuissa hän on juhlinut mestaruutta vuosina 2016, 2018 ja 2020.