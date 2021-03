Tuuli yllätti mäkihyppääjät – ”Voimistui dramaattisesti

Auringon ja kinosten yhdistelmä sotki tuuliolot Planican lentomäessä.

Mäkihypyn maailmancupin joukkuekilpailu Planican lentomäessä pyritään järjestämään sunnuntai-aamuna. Tuuli keskeytti kilpailun lauantaina ja kilpailu jouduttiin siirtämään useiden keskeytysten jälkeen cupin viimeiseen kilpailupäivään.

Suomen joukkueessa hyppäävät Jarkko Määttä, Niko Kytösaho, Antti Aalto ja Eetu Nousiainen.

Sunnuntaina ohjelmassa on ensin yhden kierroksen joukkuekilpailu ja perään maailmancupin viimeinen henkilökohtainen kilpailu HS240-mäessä. Suomalaisia ei ole mukana cupin henkilökohtaisessa finaalissa.

Slovenian Planicassa on ollut tuulista läpi viikonlopun. Tuulisuus johtuu osin siitä, että kilpailu järjestetään viikkoa myöhemmin kuin tavallisesti.

– Paikallisten mukaan viikolla on suuri merkitys. Päivälämpötila on noussut yli kymmenen asteen ja aurinko paistaa, minkä seurauksena terminen tuuli on tavallista vahvempaa, maajoukkueen päävalmentaja Janne Väätäinen kertoi.

– Lisäksi täällä on vuoden aikaan nähden tavallista enemmän lunta. Kylmä lumi viilentää ilmaa ja aurinko lämmittää. Se sotkee olosuhteita entisestään.

Joukkuekilpailun aikana auringon vaikutus tuuliin oli ilmeinen sään vähitellen lämmetessä.

– Aamulla yhdeksältä tilanne oli hyvä. Sitten kello 10.20 tuuli voimistui dramaattisesti, Väätäinen jatkoi.

Sunnuntaina sää pilvistyy. Luvassa voi olla jopa vesisadetta.

– Silloin mäessä pitäisi olla rauhallisempaa. Joku selvästi luottaa, että näin käy, kun kauden finaalikilpailun edellä hypätään joukkuemäki. Siinä tavallaan riskeerataan se henkilökohtainen kilpailu, jos olosuhde ei pysykään hyvänä, Väätäinen totesi.

– Joka tapauksessa tässä on ainakin toivoa, että maajoukkueen kausi jatkuu vielä päivällä.