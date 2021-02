Nuori mäkihyppytähti kiidätettiin sairaalaan pahan kaatumisen jälkeen – ”Hirvittäviä, hirvittäviä kuvia”

Norjalainen Eirin Maria Kvandal loukkaantui pahasti maailmancupin kisassa Hinzenbachissa.

Norjan nuori mäkihyppytähti Eirin Maria Kvandal loukkaantui pahasti Itävallan Hinzenbachissa sunnuntaina käydyssä maailmancupin kisassa.

19-vuotias Kvandal kaatui toisen kierroksen hyppynsä alastulossa ja jäi makaamaan rinteeseen lähes liikkumatta.

Paikalle saapunut ensiapuhenkilökunta kantoi Kvandalin paareilla pois mäkimontusta ja hänet vietiin sairaalatutkimuksiin läheiseen Linzin kaupunkiin.

– Nämä olivat hirvittäviä, hirvittäviä kuvia katsella, sanoi kilpailua Norjan TV2:lle kommentoinut Kasper Wikestad.

Eirin Maria Kvandal kaatui 88 metriä kantaneen hyppynsä.­

Tv-kuvien perusteella kovin isku kohdistui Kvandalin oikeaan polveen.

Norjan maajoukkuevalmentaja Christian Meyer kertoi sunnuntai-iltana, että Kvandal oli käynyt röntgenkuvissa ja seuraavaksi edessä on magneettikuvaus.

– Eirin on erittäin järkyttynyt. Maajoukkuevalmentajana tällaista on kamala katsella. Me kuitenkin pidämme hänestä huolta ja hän saa parasta mahdollista hoitoa, Meyer sanoi.

Vuoden 2020 nuorten MM-hopeamitalisti Kvandal hyppäsi läpimurtokauttaan maailmancupissa ennen turmaansa. Hän otti uransa avausvoiton viime kuussa Slovenian Ljubnossa.

Eirin Maria Kvandal vietiin kaatumisensa jälkeen sairaalahoitoon Linziin.­