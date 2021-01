Puolalaistähti täräytti hurjan mäkiennätyksen Garmischissa – Antti Aalto hyppäsi pisteille

Puolan Dawid Kubacki hyppäsi Garmisch-Partenkirchenin mäkikisan voittoon.

Puolan Dawid Kubacki voitti mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikon toisen kilpailun Garmisch-Partenkirchenissä. Antti Aalto oli 25:s, kisassa avauskierrokselle jäänyt Niko Kytösaho 49:s.

Kubacki venytti pisimmät hypyt kisan molemmilla kierroksilla, ja voittoon hän venytti avauskierroksen kakkossijalta hypättyään toisella kierroksella mäkiennätyksen 144 metriä. Avauskierroksen kärkimies Norjan Halvor Egner Granerud hävisi Kubackille 7,2 pistettä, muut jäivät jo yli 20 pisteen päähän.

Aalto hyppäsi Garmischin HS142-mäessä 127,5 ja 123 metriä. Kytösahon ainoa ponkaisu kantoi 112 metriä.

Mäkiviikon kärjessä on turneen puolivälissä Granerud, josta Saksan Karl Geiger on neljän pisteen päässä ja Puolan Kamil Stoch 6,7 pisteen päässä. Aalto on sijalla 21.