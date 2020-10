Pia Nykänen lataa suorat sanat Jyväskylän patsasfarssista – kertoo Matin omasta toiveesta

Matti Nykäsen Pia-leski otti kantaa patsaskohuun Valavuori Live -ohjelmassa.

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa nuijittiin maanantaina läpi päätös Matti Nykäselle pystytettävästä patsaasta, tarkemmin Höyhen-muistomerkistä.

Päätös on kuohuttanut tunteita kautta maan. Ihmiset ovat ihmetelleet, miksi mäkilegendan kunniaksi pystytetään näköispatsaan sijaan 140 000 euroa maksava höyhenmerkki.

Keskiviikkona lusikkansa kuumana kiehuvaan soppaan löi myös Nykäsen Pia-leski.

Muiden Matin läheisten tavoin Pia Nykänen lyttäsi höyhenen.

– Se näyttää minusta joltakin ruodolta. Kaikki me omaiset ja suurin osa jyväskyläläisistä halusi näköispatsaan, eikä mitään höyhentä. Koska eihän Matin elämä koskaan ollut mitään höyhenen kevyttä, hän sanoi Valavuori Live -netti-tv-ohjelmassa.

Havainnekuva Matti Nykäsen muistomerkin luonnoksesta.­

Pia Nykänen kertoi seuranneensa maanantaina järkyttyneenä Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöstä, jossa esitys näköispatsaasta kaatui äänestyksessä murskaluvuin 15–50.

Hän myös paljasti Matin itsensä toiveen patsaaseen liittyen.

– Muistan kun Matti oli vielä elossa, ja oli jotakin puhetta mahdollisesta patsaasta. Matti sanoi, ettei hän tarvitse mitään patsasta, mutta jos joku, niin kaiken mieluiten näköispatsas, eikä mitään muuta. Hirveää arvostusta Matti ei näköjään saa Jyväskylän kaupungilta, vaikka on nostanut sen aikoinaan kansainväliseen maineeseen. Jotenkin tuntuu hurjalle, Pia Nykänen päivitteli pettyneenä.

Ohjelmassa pohdittiin, että Nykäsen näköispatsas olisi voinut olla eräänlainen pyhiinvaelluskohde.

– Nyt kun joku tulee sitä katsomaan, niin katsoo varmaan, että mikä tuo rotisko on tuolla. Sitten pitää menee lähelle, ja näkee, että ahaa, tällainen on tehty Nykäsen kunniaksi. Mikä tuo on? Joo-o, en tiedä, Pia Nykänen puhisi.

Jyväskylän höyhenprojektista huolimatta mäkilegenda saattaa saada myös näköispatsaansa. Rinnakkaishanketta puuhaa Nykäsen ex-manageri Antero Verto, jonka mukaan Jyväskylä ei tule maanantain valtuustopäätöksen jälkeen patsaan sijoituspaikkana ”enää kuuloonkaan”.