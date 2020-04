Janne Ahonen on myymässä ”maailman kalleimman” löylykauhansa – ”Ei lähde tonnilla”

Kuningaskotka esitteli legendaarista löylykauhaansa Valavuori Live -nettilähetyksessä.

Viisinkertainen mäkiviikon voittaja ja 108 kertaa maailmancupin henkilökohtaisessa kisassa palkintokorokkeelle noussut Janne Ahonen lukeutuu kaikkien aikojen menestyksekkäimpien mäkihyppääjien joukkoon.

Satumaisesta menestyksestään huolimatta Ahonen ei ole kylpenyt rahassa ainakaan enää viime vuosina. Viimeisinä, menestyksen osalta laihoina hyppyvuosinaan hän esimerkiksi kertoi julkisuudessa taloushaasteistaan.

Keväällä 2018 viimeiset maailmancupin kisansa hypänneelle legendalle jäi sentään jotakin käteen urastaan, kuten maailman kalliimpana pidetty löylykauha, jota Ahonen esitteli tiistai-iltana Aleksi Valavuoren Valavuori Live -ohjelmassa Twitch-netti-tv:ssä.

– Tämä on se maailman kallein, mutta onhan se jumankauta komeakin, 42-vuotias Ahonen veisteli nostaessaan löylykauhansa kameran eteen.

Ahosen löylykauhan tarina on kerrottu yksityiskohtaisesti jo Pekka Holopaisen kirjoittamassa elämäkerrassa Kuningaskotka (Teos, 2009). Tarina juontaa juurensa Ahosen uran parhaaseen kauteen 2005, jolloin hän voitti suurmäen MM-kullan, maailmancupin kokonaiskilpailun ja mäkiviikon.

Suomalaislegendan hurjan kauden tulos oli niin kova, että energiajuomajätti Red Bull oli kiinnostunut Ahosen, muttei muun Suomen mäkimaajoukkueen sponsoroinnista.

Ahonen kertoo energiajuomajätin tarjonneen hänelle kypärämainoksesta muhkeat 300 000 euroa per kausi.

Maajoukkue hyppäsi kuitenkin Finnairin mainos kypärässään, eikä Hiihtoliitto antanut Ahoselle lupaa vastaanottaa rahakasta tarjousta.

Mäkimaajoukkueen ykköstähti oli valmis antamaan myös puolet vuosittaisesta jättipotista lajiliitolle. Sekään ei Ahosen mukaan käynyt Hiihtoliitolle.

Ahonen liiteli menestyksekkäällä kaudella 2004–05 Finnairin mainos kypärässään.

Lopulta itävaltalaisyhtiön rahat virtasivat muiden taskuun. Red Bullin kypärällä hyppäsivät muun muassa Ahosen veriviholliset Adam Malysz ja Thomas Morgenstern, mutta suomalaiskotkan otsassa pysyi maajoukkueen suursponsorin tunnus.

– Kauden päätteeksi sain Finnairilta kiitokseksi tämän löylykauhan. Sitä voi sitten miettiä, kumpi olisi ollut kivempi, Ahonen hymähti lakonisesti.

– Mutta pitää korostaa, ettei tämä ollut missään nimessä Finnairin vika. Se oli Hiihtoliitto, joka sen torpedoi.

Ahonen hyppäsi Red Bullin tarjouksen jälkeen maailmancupissa vielä kymmenellä kaudella.

– Sillä olisi ihan kivan tilin kerinnyt tekemään. Mutta tämä on tietysti tosi kiva tämäkin. Tämä on meillä käytössä joka kerta, kun menemme saunaan.

Kauha toimi myös muun muassa Ahosen vaimon veljen häissä boolikauhana.

Ahosen vuonna 1993 alkanut ja kaksi ”välilopettamista” sisältänyt maailmancupura päättyi keväällä 2018. Kuva Pyeongchangin olympialaisista.

Päättyneeksi kaudeksi yhdistetyn maajoukkueen välineteknikoksi pestattu mäkilegenda on kuitenkin valmis luopumaan löylykauhastaan.

– Niin kuin tässä on tullut ilmi, tämähän on erittäinkin arvokas kapistus. Kyllä me joskus tehdään tällä kova tili ja myydään pois, kun oikein rahamies löydetään, Ahonen murjaisi.

– Voin olla yhtä antelias, kuin olisin ollut siinä Red Bullin diilissäkin eli olisin antanut puolet Hiihtoliitolle. Voin antaa tästä puolet Pelastakaa Lapset ry:lle. Tarjouksia vain tulemaan!

Ohjelman isäntä Valavuori suunnitteli järjestävänsä huutokaupan maailman kalleimmasta löylykauhasta.

– Ei lähde tonnilla, Ahonen pohti, kun Valavuori tiedusteli häneltä huutokaupan lähtöhintaa.

– Mutta en usko, että puhutaan miljoonista, Ahonen heitti perään pilke silmäkulmassa.