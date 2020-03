Mika Kojonkosken kiinalaissuojatit eristetään yhden hengen ”koppeihin” kotimaassaan – ”Eivät käytännössä saa tehdä mitään”

Kokeneen mäkihyppyvalmentajan mielestä ”Kiinan koronantorjuntakeinot on yhä viety äärimmilleen”.

Kiinassa on tammikuusta lähtien turvauduttu valtiojohtoisesti järeisiin, paikoin äärimmäisiin keinoihin koronaviruksen etenemisen hillitsemisessä – eikä niistä kaikista olla ainakaan hetkeen luopumassa. Tämän tietää läheisesti Mika Kojonkoski, joka valmentaa kiinalaisia mäkihyppääjiä kohti Pekingin 2022 olympialaisia.

– Kiina on alusta asti käyttänyt poikkeuksellisen tiukkoja keinoja koronaviruksen taltuttamisessa. Nyt niiden vaikutukset ulottuvat myös meidän ryhmäämme, joka on viime viikot harjoitellut Suomessa, Kojonkoski kertoo IS:lle.

– Hyppääjillämme on karu sopeutumisvaihe edessään – kuten hyvin monilla muillakin kiinalaisilla.

Alun perin Kojonkosken runsaan parinkymmenen hyppääjän kokoisen ryhmän piti harjoitella Kuopiossa maaliskuun loppuun asti, mutta nyt Kiinan viranomaiset haluavat kaikki ulkomailla olevat kansalaisensa pikaisesti takaisin kotimaahan. Kiinalaishyppääjien lennot on varattu tulevalle lauantaille.

– Kiinassa uskotaan, että koronatilanne on räjähtämässä Euroopassa käsiin, ja siksi maan viranomaiset ohjeistavat aktiivisesti maan kansalaisia palaamaan nopeasti kotiin. Kiinan valtiojohto siis uskoo, että siellä on tällä hetkellä turvallisinta. Voi olla, että asia on myös todellisuudessa näin, Kojonkoski sanoo.

– Kiinalaisten ratkaisun ymmärtää, koska siellä tauti on julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella saatu jo ilmeisen hyvin hallintaan, toisin kuin Euroopassa. Kun katsoo esimerkiksi Italian koronakuolleisuuslukuja, niin jo maalaisjärjellä voi päätellä, että koronavirus on selkeästi tavallista kausi-influenssaa vaarallisempi tauti. Ja tuskinpa koko yhteiskuntaa olisi laitettu kiinni, jos asia ei olisi näin.

Mika Kojonkoski on valmentanut kiinalaisia mäkihyppääjiä marraskuusta 2018 lähtien.

Suomen hallitus ilmoitti maanantaina rajuista toimenpiteistä viruksen etenemisen hidastamiseksi. Kiinassa toimenpiteet ovat edelleen paikoin vieläkin jyrkempiä, vaikka viruksen eteneminen on siis maassa jo hallinnassa. Kiinassa mitään ei jätetä puolitiehen.

– Esimerkiksi meidän urheilijamme joutuvat nyt viikonloppuna ensin Pekingissä laajamittaiseen terveystarkastukseen. Sen jälkeen heidät kuljetetaan kymmenen tuntia bussissa yhteen provinssiin, jossa he joutuvat kahdeksi viikoksi totaaliseen eristykseen, Kojonkoski tietää.

– He joutuvat olemaan tämän ajan yksinään yhden hengen huoneessa, eivätkä käytännössä saa tehdä mitään. Keinot on viety äärimmilleen.

Tie tuntemattomaan

Toimenpiteet pysäyttävät Kojonkosken lupaavasti edenneen projektin toistaiseksi. Suomalaisvalmentaja sanoo ymmärtävänsä ratkaisun, koska hänen mielestään ihmisten terveys ajaa aina kaiken edelle.

– Meillä ei olisi projektissamme yhtään päivää hukattavaksi, mutta ei tällaiselle tietysti voi mitään. Toki yritämme parhaamme mukaan keksiä, miten urheilijamme voisivat harjoitella eristyksessä ollessaan ja myöhemmin sen jälkeen. Kaikki on auki, koska kukaan ei tiedä, kuinka pitkään kriisi jatkuu, Kojonkoski muistuttaa.

– Mitä mielekästä ja järkevää tekemistä yhden hengen huoneessa olevalle sitten voi järjestää? Siinäpä vasta kysymys.

Kojonkoski hyppäsi marraskuussa 2018 tuntemattomaan. Hän otti kontolleen joukon kiinalaisia urheilijoita, jotka eivät olleet koskaan pitäneet edes suksia jaloissaan. Kiinan urheilujohto asetti Kojonkosken vetämän ryhmän sekä parin muun vastaavan tavoitteeksi, että ainakin jotkut kiinalaiset edustaisivat maata uskottavasti mäkihypyssä Pekingin olympialaisissa 2022.

– Projektimme on edennyt loistavasti. Monet toimintaamme seuranneet huippu-urheilun asiantuntijat ovat sanoneet, että tämä muuttaa pysyvästi käsityksiä siitä, kuinka nopeasti mäkihypyssä voi asioita oppia. Meillä on jo kymmenkunta hyppääjää, jotka hyppäävät uskottavasti pienemmistä mäistä, osin suurmäistäkin, Kojonkoski kertoo.

Kojonkosken ryhmässä on kaikkiaan kolmisenkymmentä urheilijaa, puolet miehiä ja puolet naisia. Nuorimmat urheilijat ovat syntyneet vuonna 2005 ja vanhimmat vuonna 2000.

– Tämä on tie tuntemattomaan. Mutta ainakaan toistaiseksi meillä ei ole mitään syytä tinkiä tavoitteestamme. Tarkoitus on, että Pekingissä Kiinan urheilujohdon ja kiinalaisten urheilufanien ei tarvitsisi hävetä mäkihyppääjiään.