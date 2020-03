Salpauselällä hypätään historiallinen mäkikisa

Salpausselän kisoissa hypätään sunnuntaina miesten maailmancupin tuhannes osakilpailu.

Mäkihypyn maailmancup täytti vuoden vaihteessa 40 vuotta. Historian ensimmäisen virallisen maailmancupin osakilpailun voitti 27. joulukuuta 1979 Itävallan Toni Innauer, joka toimii nykyään tv-kommentaattorina. Tuo neitsytkilpailu hypättiin Itävallan St. Moritzissa.

Sen jälkeen on aika monta miestä tullut alas rännistä, ja vuodesta 2011 lähtien myös naisia. Miesten henkilökohtaisia osakilpailuja on kertynyt 998 kappaletta.

Kun Salpausselän kisojen ohjelmaan kuuluu kaksi kilpailua, sunnuntaina päästään juhlimaan tuhannetta maailmancupin osakilpailua.

Olettaen, että tuuli ei sotke järjestäjien suunnitelmia, kuten niin monesti vuosien varrella.

Törmänen ensimmäinen suomalaisvoittaja

Ensimmäinen suomalainen palkintopallisijoitus saatiin heti cupin alkumetreillä, kun Jari Puikkonen sijoittui toiseksi Garmisch-Partenkirchenin uudenvuodenpäivän kilpailussa 1.1.1980. Sinivalkoista voittoa päästiin juhlimaan 11. maaliskuuta 1980 Falunissa Jouko Törmäsen viedessä nimiinsä Lugnetin normaalimäen kilpailun.

Tuhannesta kilpailusta vain 159 on järjestetty normaalimäessä. Nykyään kisoja on lähinnä suurmäessä (714 kilpailua) sekä lentomäessä, joissa on jaettu cupin pisteitä 127 kertaa. Voittoon on yltänyt 164 eri hyppääjää.

Maailmancupin historiaa tarkasteltaessa suomalaiset mäkikotkat ovat hyvin edustettuina. Edesmennyt Matti Nykänen on kerännyt 46 osakilpailuvoittoa, ja hänen edelleen ykkössijoissa yltää ainoastaan Itävallan Gregor Schlierenzauer.

Schlierenzauer aloitti cupin kiertämisen vuonna 2006, ja ura jatkuu yhä, vaikka henkilökohtaisia palkintopallisijoituksia ei ole tullut joulukuun 2014 jälkeen.

Lahdessa kisattu useimmin

Suomalaishyppääjistä Janne Ahonen on voittotilaston nelonen. Matti Hautamäellä on 16 ykköstilaa ja hän on listalla 18:s. Seuraavaksi parhaat suomalaiset ovat Toni Nieminen ja Ari-Pekka Nikkola, jotka nousivat korkeimmalle pallille yhdeksän kertaa. Kumpikin on voittanut maailmancupin kokonaiskilpailun: Nikkola kaudella 1989–90 ja Nieminen 1991–92.

Suomalaisten saavutuksia vertailtaessa on syytä muistaa, että 1950–60-lukujen mestarihyppääjiä ei listalta löydy, koska kilpailua ei ollut silloin olemassa.

Juhlakilpailun osuminen Salpausselän kisoihin on sikäli osuvaa, että Lahdessa on hypätty kaikkein eniten maailmancupin osakilpailuja (56).

Vähemmän yllättäen ahkerin radiomastokaupungissa juhlinut hyppääjä on ollut Nykänen kahdeksalla voitollaan.

Finnjumping ry:n entinen puheenjohtaja Ilkka Tiilikainen (vas.), Salpausselän kisojen ex-kilpailupäällikkö Leila Lepistö ja Janne Ahonen viihtyivät Lahden hiihtostadionin maisemissa. Kuva vuodelta 2011.

Hollolan ja Lahden oma poika Ahonen on korkealla kaikissa muissa tilastoissa paitsi olympiamitalien määrässä.

Luotettavana kilpailijana tunnettu Ahonen on kerännyt eniten palkintopallisijoituksia. Hän on ainoa hyppääjä, joka on sijoittunut kolmen parhaan joukkoon yli sata kertaa (108). Kakkosena on Puolan Adam Malysz, jonka jälkeen seuraavat Schlierenzauer ja toinen veteraanihyppääjä eli nelinkertainen olympiavoittaja Simon Ammann.

Noriaki Kasain mieletön rekordi

Jos tarkastellaan kymmenen parhaan joukkoon sijoittumista, Ahonen pysyy yhä kärkipaikalla, mutta kakkoseksi nousee pienoinen yllätysnimi eli Japanin Noriaki Kasai. Ahonen on ollut kymppikerhossa 248 kertaa, kun Kasai on liitänyt vastaavaan ryhmään 213 kertaa.

Yhdessä kategoriassa Kasai on sitten selvä ykkönen. Tälläkin kaudella maailmancupissa esiintyneellä 47-vuotiaalla ihmemiehellä on tilillään 568 osakilpailua. Kakkosena on 38-vuotias Ammann 434 osakilpailulla ja kolmantena uransa lopettanut Ahonen, jonka saldoksi kertyi 412 osakilpailua.

Kuluvalla kaudella maailmancupissa on nähty kymmenen eri voittajaa.

Stephan Leyhe (Willingen) ja Piotr Zyla (Kulm) ovat voittaneet kerran, Daniel Andre Tande, Yukia Sato, Marius Lindvik ja olympiavoittaja Kamil Stoch kahdesti. Kolmeen ykköstilaan ovat yltäneet Ryoyu Kobayashi, Dawid Kubacki ja Karl Geiger.

Maailmancupin kokonaiskilpailun kärjessä on Itävallan Stefan Kraft, jolla on tilillään neljä osakilpailuvoittoa.

Suomen joukkueessa hyppää tälläkin kertaa Ahonen, mutta kyse on toisen polven mäkikotkasta eli 18-vuotiaasta Mico Ahosesta.