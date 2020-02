Norjalaiset syvästi huolissaan Suomen mäkihypyn tilasta – lähestyivät Ilta-Sanomia: ”Suomesta ei tule enää koskaan suurta”

Suomalainen on viimeksi voittanut mäkihypyn maailmancupin osakilpailun yli 2200 päivää sitten.

Norjalaislehti VG käsitteli tällä viikolla näyttävästi Suomen mäkihypyn heikkoa tilannetta.

Kyse ei ole ylenkatsomisesta tai ilkkumisesta vaan puhtaasta huolesta. Norjalaisten mielestä lajin kukoistus vaatii kilpailukykyä useista maista.

Suomalaisen viimeisimmästä mäkihypyn maailmancupin osakilpailuvoitosta on tätä kirjoitettaessa kulunut 2 229 päivää. Anssi Koivuranta oli ykkönen Innsbruckissa tammikuussa 2014.

Yksi VG:n haastattelemista asiantuntijoista oli Ilta-Sanomien palkittu urheilutoimittaja Pekka Holopainen, jonka näkemys Suomen tilanteesta on perusteellisen lohduton:

– Suomesta ei tule enää koskaan suurta hyppymaata, hän sanoi.

Suomesta löytyy hänen mukaansa tällä hetkellä enää 35 aktiivista mäkihyppääjää.

Sentään menneisyys on kirkas. Suomi on olympiavoitoin mitattuna historian toiseksi menestynein mäkimaa. Kymmenestä olympiavoitosta viimeisin tuli Naganossa 1998, kun Jani Soininen liiteli ykköseksi normaalimäen kilpailussa.

Jani Soininen juhli Naganossa 1998.

Tilastoykkösellä Norjalla on 11 olympiavoittoa, eikä tarvitse katsoa kovin kauas taaksepäin: 2018 Pyeongchangissa Norjan miehet voittivat joukkuemäen kilpailun ja Maren Lundby oli ykkönen naisten normaalimäessä.

”2001 tapahtui jotakin”

Norjalainen manageri, entinen huippuhyppääjä Clas Brede Bråthen pitää Suomen nykyistä mäkihyppytilannetta erittäin surullisena. Hänen mielestään tilanne on seurausta 19 vuoden takaisista MM-kisoista.

– 2001 tapahtui jotakin. Suomi joutui suureen dopingskandaaliin Lahden MM-kisoissa. Mäkihyppy ei suoraan liittynyt tapaukseen, mutta tilanne aiheutti taloudellisia vaikeuksista hiihtoliitolle. Sponsorit hävisivät ja tilanteesta tuli täysin erilainen kuin se oli aikaisemmin ollut, Bråthen sanoi VG:lle.

Tämä kausi on sujunut samaa rataa kuin harmaat viime vuodetkin.

Paras suomalainen maailmancupissa on ollut Antti Aalto, joka löytyy cupin kokonaiskilpailussa sijalta 36. Hänen paras kisasijoituksensa kaudella on ollut 21.

Antti Aalto Innsbruckin kisassa tammikuun alussa.

Norjalaiset muistuttavat, ettei Suomen tilanne naistenkaan mäkihypyssä ole kummoinen. Julia Kykkäsen paras kisasijoitus tällä kaudella on ollut 24.

Suomessa on seitsemän aktiivista naismäkihyppääjää. Norjalla vastaava lukema on 22. Maren Lundby on voittanut naisten maailmancupin kokonaiskilpailun kahdella edellisellä kaudella.

Viimeisin norjalainen miesten maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja on ollut Anders Bardal kaudella 2011–2012.

Suomalaisista kokonaiskisan ykköseksi on liidellyt viimeksi Janne Ahonen kaudella 2004–2005. Suomalaisia maailmancupin kokonaiskilpailujen ykkösiä löytyy neljä: Matti Nykänen (4 kertaa), Ahonen (2), Ari-Pekka Nikkola ja Toni Nieminen.