Vuosi Matti Nykäsen kuolemasta – katso koskettavat kuvat haudalta ja nimikkomäestä

Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen kuolemasta on kulunut vuosi. Nykänen kuoli 4. helmikuuta 2019 kotonaan Joutsenossa 55-vuotiaana.

Myös laulajana uraa luonut Nykänen on haudattu Jyväskylän vanhalle hautausmaalle. Urheilusankarin haudasta on tullut suosittu vierailukohde. Jyväskylän seurakunnan työnjohtaja, vanhasta hautausmaasta vastaava Liisa Kontunen on kertonut, ettei Jyväskylässä ole aiemmin nähty vastaavaa kiinnostusta yhdelle haudalle.

Nykänen on haudattu isänsä Ension ja isoäitinsä Annan viereen. Hautakiveen on Matti Nykäsen nimen yhteyteen kirjailtu olympiarenkaat.

Nykäsen poismenon vuosipäivänä haudalla oli useita kynttilöitä.

Kynttilät valaisivat Matti Nykäsen haudalla.

Matti Nykäsen haudalle oli jätetty koskettava viesti kynttilöineen.

Myös Nykäsen mukaan nimetty mäkihyppymäki oli valaistu Jyväskylässä.