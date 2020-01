Kubacki palautti mäkiviikon valtikan Puolaan – Aalto päätti vaisun suomalaisturneen 34. sijaan

Dawid Kubacki juhli sunnuntaina Itävallan Bischofshofenissa mäkihypyn vuodenvaihteen perinteisen juhlan kuninkuutta.

Dawid Kubacki voitti Keski-Euroopan mäkiviikon päättäneen Bischofshofenin kisan pitäen kokonaiskisassa haastajansa turvallisesti takana. Näin turneen kokonaisvoitto palasi Puolaan viimevuotisen japanilaisvoiton jälkeen.

Kubacki kukisti Bischofshofenin HS142-mäessä Saksan Karl Geigerin 9,9 pisteellä ja Norjan Marius Lindvikin 11,5 pisteellä. Kiertueen kokonaistuloksissa Lindvik jäi Kubackista 20,6 pistettä ja Geiger 23,2.

Viime vuonna mäkiviikolla kaikki neljä kisaa voittanut Japanin Ryoyu Kobayashi avasi tämänvuotisen sirkuksen voitolla Oberstdorfissa, mutta sen jälkeen hänen lentonsa hiipuivat. Kokonaiskisassa Kobayashi oli lopulta neljäs.

Mäkiviikon kokonaisvoitto on Puolalle kautta aikain neljäs. Kamil Stoch voitti 2016–17 ja 2017–18 ja Adam Malysz 2000–01. Mäkiviikon voittoja on yhä eniten Suomella ja Itävallalla, joilla on 16 voittoa kummallakin.

”Taso ei riitä tällä hetkellä”

Suomalaisjuhlat mäkiviikolla ovat jo kaukana menneisyydessä. Tämänkertaisessa koitoksessa perinteitä kannatteli itse kisoissa enää Antti Aalto, sillä kukaan muu suomalaiskotka ei karsintoja neljän kisan turneella läpäissyt. Aalto oli Bischofshofenissa 34:s, ja hänen parhaaksi sijoituksekseen viikolta jäi Innsbruckin 24:s sija. Kokonaistuloksissa Aalto oli 39:s.

– Yksittäisiä hyviä hyppyjä karsinnoissa ja harjoituksissa. Ne olivat ne positiivisemmat asiat tältä kiertueelta, Aalto tiivisti Ylen haastattelussa.

Niko Kytösaho hyppäsi karsinnoissa sijoille 55–67. Eetu Nousiainen ja hänet kahteen viimeiseen kisaan korvannut Andreas Alamommo jäivät karsinnoissaan päälle 60. sijan, joten kokonaisuudessaan kiertue oli erittäin vaisu suomalaisittain.

– Vaikeaa oli, mutta oli se tiedossa jo alkukauteen peilaten. Silti, tuloksellisesti tämä oli pettymys. Taso ei riitä tällä hetkellä, päävalmentaja Lauri Hakola sanoi Ylelle.

– Aallolla on satunnaisesti kohtuullisen hyviä hyppyjä, mutta parhaimmatkaan eivät ole olleet tällä kaudella niin hyviä kuin viime kaudella, Hakola totesi vielä ykkösmiehestään.

Aalto ottaa nyt hieman etäisyyttä kisaruljanssiin. Val di Fiemmessä hypättävässä maailmancupissa tulevana viikonloppuna kisaavat Alamommo ja Jarkko Määttä.

– Tässä kohtaa (tauko) on ihan paikallaan. Saa kotona rauhassa harjoitella ja tehdä asioita, Aalto sanoi Ylelle.

Keski-Euroopan mäkiviikon 4/4 kilpailu (HS142):

1) Dawid Kubacki Puola 300,9 pistettä (143–140,5 metriä)

2) Karl Geiger Saksa 291,0 (140–136)

3) Marius Lindvik Norja 289,4 (139–137)

4) Stefan Kraft Itävalta 287,4 (138–137)

5) Peter Prevc Slovenia 283,6 (136,5–138)

6) Daniel Andre Tande Norja 279,3 (137,5–135)

7) Ryoyu Kobayashi Japani 279,0 (135,5–138)

8) Daiki Ito Japani 276,4 (137–134)

9) Domen Prevc Slovenia 275,5 (140–133)

10) Philipp Aschenwald Itävalta 274,6 (136–135)

... 34) Antti Aalto Suomi 117,4 (127).

Mäkiviikon loppupisteet:

1) Kubacki 1 131,6

2) Lindvik 1 111,0

3) Geiger 1 108,4

4) Kobayashi 1 096,0

5) Kraft 1 086,0

6) Johann Andre Forfang Norja 1 051,0

7) D. Prevc 1 050,9

8) P. Prevc 1 048,8

9) Ito 1 039,0

10) Stephan Leyhe Saksa 1 037,5,

... 39) Aalto 444,7.

Maailmancupin pistetilanne 11/30 kilpailun jälkeen:

1) Kobayashi 644

2) Geiger 619

3) Kraft 539

4) Lindvik 469

5) Kubacki 444

6) Tande 374

... 42) Aalto 15

... 46) Niko Kytösaho Suomi 10.

Seuraavat maailmancupin kilpailut: 11.–12. 1. Val di Fiemme, Italia.