Nieminen on viime kuukaudet elänyt julkisuuden suhteen lähinnä hiljaiseloa.

Mäkihypyn tila huolenaiheena

Albertvillen olympiakisoissa 1992 kaksi olympiakultaa voittanut Nieminen on seurannut masentuneena, mitä suomalaisen mäkihypyn perinteisille monumenteille on viime aikoina tapahtunut:

– Lajille on vielä asioita tehtävissä. Nuoret eivät ole muuttuneet. Poikien joukossa on yhä niitä, joille mäkihyppy on oikea urheilulaji.