Mäkihyppy

Kuvat: Matti Nykäsen muistomerkiksi kuusi ehdotusta – Jyväskylän kaupunki järjestää yleisöäänestyksen

Jyväskylän

https://www.is.fi/haku/?query=kaarina+kaikkonen

https://www.is.fi/haku/?query=pekka+kauhanen

https://www.is.fi/haku/?query=stefan+lindfors

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Luonnoksista

Tältä ehdokkaat näyttävät: