Mäkiviikolle 1986–1987 piti lähteä aivan ylivoimainen Matti Nykänen – sitten alkoi varsin raskas ja värikäs tapahtumasarja

Mäkihyppy

Mäkiviikolle 1986–1987 piti lähteä aivan ylivoimainen Matti Nykänen – sitten alkoi varsin raskas ja värikäs ta

Keski-Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuodenvaihteen 1982-1983

Vuodenvaihteen 1985-1986





Nykäsen





Mäkiviikolla 1987-1988





Vuodenvaihde 1988-1989

Nykäsen henkilökohtaisessa

Keski-Euroopan

https://www.is.fi/haku/?query=toralf+engan

https://www.is.fi/haku/?query=hans-georg+aschenbach

https://www.is.fi/haku/?query=matti+nykanen

https://www.is.fi/haku/?query=jens+weissflog

https://www.is.fi/haku/?query=espen+bredesen

https://www.is.fi/haku/?query=kazuyoshi+funaki