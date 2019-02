Mäkihyppy

Matti Nykäsen hautajaispäivä selvisi

4. helmikuuta kuolleen Matti Nykäsenhttps://www.is.fi/haku/?query=matti+nykasen hautajaispäivä on selvillä. Mäkilegenda haudataan Ensiohttps://www.is.fi/haku/?query=ensio-isänsä viereen Jyväskylässä 2. maaliskuuta.



Asiasta uutisoi ensin Keskisuomalainenhttps://www.ksml.fi/urheilu/Matti-Nyk%C3%A4sen-hautajaisp%C3%A4iv%C3%A4-selvill%C3%A4-m%C3%A4kilegenda-lasketaan-Ensio-is%C3%A4ns%C3%A4-viereen-maaliskuun-alussa-Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4/1329932. Siunaustilaisuus järjestetään Vanhan hautausmaan kappelissa.



Ilta-Sanomien tietojen mukaan yleisö saa jättää hyvästit Nykäselle. Saattue kulkee tiettävästi kappelilta Laajavuoreen.



IS kertoi aiemmin, että mäkihyppylegenda saa valtion varoista maksetut hautajaiset. Asiasta uutisoi ensin Seiska.



Asian vahvisti Ilta-Sanomille urheiluministeri Sampo Terhohttps://www.is.fi/haku/?query=sampo+terho (sin) avustajansa Toni Ahvanhttps://www.is.fi/haku/?query=toni+ahvan kautta.



– Urheiluministeri Terho on sopinut Nykäsen omaisten kanssa, että opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa hautajaiskustannukset, Ahva viestitti IS:lle maanantaina.



– Terhon mielestä Nykänen on urheilusaavutuksillaan sen ansainnut.



Terho esitti alun perin Nykäselle valtiollisia hautajaisia.