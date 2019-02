Mico Ahonen, 17, valittiin MM-kisoihin – päävalmentaja varmisti valintakriteerit mäkipomolta: ”Itsekin luulin että näin on”

Mäkihyppy

Mico Ahonen, 17, valittiin MM-kisoihin – päävalmentaja varmisti valintakriteerit mäkipomolta: ”Itsekin luulin

https://www.is.fi/haku/?query=andreas+alamommon





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/maastohiihto/art-2000006003957.html